Лобода, Брежнева и Лорак стали самыми успешными артистами года в Украине
- Сьогодні, 11:20
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Розсилка
Три лидера рейтинга собрали в общей сумме почти $10 млн
Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года заработали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 30 отечественных артистов. Первые строчки в нем заняли певицы, которые активно выступают в России и практически не поднимаются на украинcкую сцену.
При составлении списка суммировались концерты артистов (данные из открытых источников: официальные сайты артистов и билетных агентств) и их корпоративы (данные от российских и украинских ивенторов). А затем это число перемножалось на средний гонорар, учитывая, что частное выступление в 1,5–2 раза дороже кассового.
Например, лидер рейтинга Светлана Лобода в течение 2017 года дала более 70 концертов России, Украине и Западной Европе. При этом гонорар за ее кассовый концерт составляет около $15 тыс., а за частный – около $60 тыс. Так что в результате ее общий заработок за прошлый год достиг окол $4,5 млн.
Полный рейтинг выглядит так:
1. Светлана Лобода. $4,5 млн
2. Вера Брежнева. $2,9 млн
3. Ани Лорак $ 2,3 млн
4. «Океан Эльзы». $1,9 млн
5. Олег Винник. $1,8 млн
6. Иван Дорн. $1,7 млн
7. Оля Полякова. $1,5 млн
8. Тина Кароль. $1,2 млн
9. «Время и Стекло». $1,2 млн
10. «Грибы». $1 млн
11. Макс Барских $900 тыс.
12. Dzidzio $770 тыс.
13. Quest Pistols show $700 тыс.
14. Верка Сердючка $700 тыс.
15. «ТиК» $650 тыс.
16. София Ротару $600 тыс.
17. «НеАнгелы» $460 тыс.
18. «Бумбокс» $450 тыс.
19. Монатик $400 тыс.
20. Open Kids $300 тыс.
21. Павло Зибров $260 тыс.
22. ВВ $250 тыс.
23. Pianoбой $230 тыс.
24. Mozgi $225 тыс.
25. Наталья Могилевская $220 тыс.
26. Alekseev $220 тыс.
27. Алеша $210 тыс.
28. SunSay $200 тыс.
29. Ирина Федишин $180 тыс.
30. Ирина Билык $170 тыс.
Джерело: Вести