  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Лобода, Брежнева и Лорак стали самыми успешными артистами года в Украине

    Три лидера рейтинга собрали в общей сумме почти $10 млн
    Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года заработали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 30 отечественных артистов. Первые строчки в нем заняли певицы, которые активно выступают в России и практически не поднимаются на украинcкую сцену. При составлении списка суммировались концерты артистов (данные из открытых источников:
    • Сьогодні, 11:20
    • Розсилка
    Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак
    Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак

    Три лидера рейтинга собрали в общей сумме почти $10 млн

    Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года заработали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 30 отечественных артистов. Первые строчки в нем заняли певицы, которые активно выступают в России и практически не поднимаются на украинcкую сцену.

    При составлении списка суммировались концерты артистов (данные из открытых источников: официальные сайты артистов и билетных агентств) и их корпоративы (данные от российских и украинских ивенторов). А затем это число перемножалось на средний гонорар, учитывая, что частное выступление в 1,5–2 раза дороже кассового.

    Например, лидер рейтинга Светлана Лобода в течение 2017 года дала более 70 концертов России, Украине и Западной Европе. При этом гонорар за ее кассовый концерт составляет около $15 тыс., а за частный – около $60 тыс. Так что в результате ее общий заработок за прошлый год достиг окол $4,5 млн.

    Полный рейтинг выглядит так:

    1. Светлана Лобода. $4,5 млн

    2. Вера Брежнева. $2,9 млн

    3. Ани Лорак $ 2,3 млн

    4. «Океан Эльзы». $1,9 млн

    5. Олег Винник. $1,8 млн

    6. Иван Дорн. $1,7 млн

    7. Оля Полякова. $1,5 млн

    8. Тина Кароль. $1,2 млн

    9. «Время и Стекло». $1,2 млн

    10. «Грибы». $1 млн

    11. Макс Барских $900 тыс.

    12. Dzidzio $770 тыс.

    13. Quest Pistols show $700 тыс.

    14. Верка Сердючка $700 тыс.

    15. «ТиК» $650 тыс.

    16. София Ротару $600 тыс.

    17. «НеАнгелы» $460 тыс.

    18. «Бумбокс» $450 тыс.

    19. Монатик $400 тыс.

    20. Open Kids $300 тыс.

    21. Павло Зибров $260 тыс.

    22. ВВ $250 тыс.

    23. Pianoбой $230 тыс.

    24. Mozgi $225 тыс.

    25. Наталья Могилевская $220 тыс.

    26. Alekseev $220 тыс.

    27. Алеша $210 тыс.

    28. SunSay $200 тыс.

    29. Ирина Федишин $180 тыс.

    30. Ирина Билык $170 тыс.

    Джерело: Вести

    Читайте також
    Світлана Лобода рейтинг Наталья Могилевская Украинская музыка Олег Винник Оля Полякова Монатик Pianoбой Иван Дорн Ани Лорак Вера Брежнева Бумбокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ