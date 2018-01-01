Лобода, Брежнева и Лорак стали самыми успешными артистами года в Украине

Три лидера рейтинга собрали в общей сумме почти $10 млн

Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года заработали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 30 отечественных артистов. Первые строчки в нем заняли певицы, которые активно выступают в России и практически не поднимаются на украинcкую сцену. При составлении списка суммировались концерты артистов (данные из открытых источников:



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак

Три лидера рейтинга собрали в общей сумме почти $10 млн

Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года заработали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 30 отечественных артистов. Первые строчки в нем заняли певицы, которые активно выступают в России и практически не поднимаются на украинcкую сцену.

При составлении списка суммировались концерты артистов (данные из открытых источников: официальные сайты артистов и билетных агентств) и их корпоративы (данные от российских и украинских ивенторов). А затем это число перемножалось на средний гонорар, учитывая, что частное выступление в 1,5–2 раза дороже кассового.

Например, лидер рейтинга Светлана Лобода в течение 2017 года дала более 70 концертов России, Украине и Западной Европе. При этом гонорар за ее кассовый концерт составляет около $15 тыс., а за частный – около $60 тыс. Так что в результате ее общий заработок за прошлый год достиг окол $4,5 млн.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Светлана Лобода. $4,5 млн

2. Вера Брежнева. $2,9 млн

3. Ани Лорак $ 2,3 млн

4. «Океан Эльзы». $1,9 млн

5. Олег Винник. $1,8 млн

6. Иван Дорн. $1,7 млн

7. Оля Полякова. $1,5 млн

8. Тина Кароль. $1,2 млн

9. «Время и Стекло». $1,2 млн

10. «Грибы». $1 млн

11. Макс Барских $900 тыс.

12. Dzidzio $770 тыс.

13. Quest Pistols show $700 тыс.

14. Верка Сердючка $700 тыс.

15. «ТиК» $650 тыс.

16. София Ротару $600 тыс.

17. «НеАнгелы» $460 тыс.

18. «Бумбокс» $450 тыс.

19. Монатик $400 тыс.

20. Open Kids $300 тыс.

21. Павло Зибров $260 тыс.

22. ВВ $250 тыс.

23. Pianoбой $230 тыс.

24. Mozgi $225 тыс.

25. Наталья Могилевская $220 тыс.

26. Alekseev $220 тыс.

27. Алеша $210 тыс.

28. SunSay $200 тыс.

29. Ирина Федишин $180 тыс.

30. Ирина Билык $170 тыс.

Джерело: Вести