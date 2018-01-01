Скандальная украинская певица выступила на свадьбе российского футболиста

Светлана Лобода продолжает развлекать россиян

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно презентовала гламурный клип на песню «Парень», продолжает ездить в РФ на корпоративы. Как стало известно Scotch, украинская звезда выступила на свадьбе российского футболиста Дмитрия Тарасова, которая состоялась 29 января в отеле «Ритц Карлтон». На



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Светлана Лобода

Светлана Лобода продолжает развлекать россиян

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно презентовала гламурный клип на песню «Парень», продолжает ездить в РФ на корпоративы.

Как стало известно Scotch, украинская звезда выступила на свадьбе российского футболиста Дмитрия Тарасова, которая состоялась 29 января в отеле «Ритц Карлтон». На роскошную свадьбу футболиста были приглашены более 150 человек, а развлекали гостей рэпер Мот, Николай Басков, Виктория Лопырева и Лобода.

Отметим, что недавно Светлана Лобода пожаловалась на огромное количество наград в России. Однако, ездить туда артистка не перестала и регулярно анонсирует на страницах в соцсетях свое участие в российских развлекательных программах.