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    Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками

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    Роналдиньо - Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками
    Роналдиньо

    Уже несколько лет бразильский футболист Роналдиньо встречается сразу с двумя девушками

    Несколько лет назад спортсмен встретил Присциллу Коэльо. Они много путешествовали, не скрывали чувства друг к другу делились совместными снимками в социальных сетях. А потом футболист познакомился с Беатрис Соусой, и стал встречаться с ней тоже.

    Девушек такой расклад устроил, и они обе стали жить в доме с Роналдиньо. Спортсмен тоже отлично справляется с ролью «многоженца» — его пассии получают по полторы тысячи фунтов стерлингов на личные расходы и одинаковые подарки. А в прошлом году, по данным издания O Dia, обе девушки футболиста получили от него кольца и предложения выйти за него замуж.

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    Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками
    Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками
    Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками

    По информармации западных СМИ, свадьба запланирована на август.

    Однако сам футболист был удивлен, когда прочел о начале подготовки к торжеству. 

    «Весь мир уже звонит мне по этому поводу. Это самая большая ложь», — передает слова Роналдиньо издание Globo Esporte.

    Джерело: graziamagazine.ru

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