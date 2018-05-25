Известный бразильский футболист рассказал всю правду о свадьбе с двумя девушками

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Роналдиньо

Уже несколько лет бразильский футболист Роналдиньо встречается сразу с двумя девушками

Несколько лет назад спортсмен встретил Присциллу Коэльо. Они много путешествовали, не скрывали чувства друг к другу делились совместными снимками в социальных сетях. А потом футболист познакомился с Беатрис Соусой, и стал встречаться с ней тоже.

Девушек такой расклад устроил, и они обе стали жить в доме с Роналдиньо. Спортсмен тоже отлично справляется с ролью «многоженца» — его пассии получают по полторы тысячи фунтов стерлингов на личные расходы и одинаковые подарки. А в прошлом году, по данным издания O Dia, обе девушки футболиста получили от него кольца и предложения выйти за него замуж.

По информармации западных СМИ, свадьба запланирована на август.

Однако сам футболист был удивлен, когда прочел о начале подготовки к торжеству.

«Весь мир уже звонит мне по этому поводу. Это самая большая ложь», — передает слова Роналдиньо издание Globo Esporte.

Джерело: graziamagazine.ru