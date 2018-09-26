Известный украинский телеведущий покорил самую высокую точку Европы



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Александр Педан поднялся на гору Монблан

Популярный телеведущий Александр Педан взобрался на высоту 4810 метров и сделал селфи с украинским флагом. Именно такая высота горы Монблан в Западных Альпах.

К восхождению украинский телеведущий готовился очень долго и упорно.

«Это не просто прогулка по горам. Все, кто собирается идти на Монблан, должны понимать, что надо хорошо подготовиться – как физически, так и морально. Лично я много бегал. Также ходил на скалолазание, чтобы научиться пользоваться снаряжением и поупражняться с веревками», - рассказал Педан.

По словам телеведущего, путешествие в горах и подготовка к восхождению длилось неделю. Перед финальным восхождением на Монблан Александр Педан вместе с группой совершили еще одно – на высоту три тысячи метров. Там они переночевали, чтобы подготовить организм к смене температур и давления. И уже оттуда отправились на гору.

«Это утомительно и местами опасно. Мы выходили ночью и три часа карабкались вверх по скале с фонарем. Потом еще шесть часов – по леднику и снегу. А у самой вершины вообще начинаются хребты с обрывами. И надо быть очень внимательным, хотя ты уже уставший, и не хватает кислорода», – признался ведущий Нового канала.

Также Педан отметил, что из семи человек на вершину Монблана поднялось только трое. Как оказалось, некоторым участникам экспедиции помешала горная болезнь.

Фотографиями с вершины Монблана Педан поделился в соцсети.

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