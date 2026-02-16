Як продовжити пристрасть у стосунках? Дружина Яценюка розкрила секрет

Психологиня Терезія Яценюк пояснила, чому після появи дітей пари часто втрачають еротику і як її зберегти

Дружина колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, психологиня Терезія Яценюк, яка працює у відділенні реабілітації Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, поділилася міркуваннями про те, як зберегти пристрасть у тривалих стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

За її словами, поширена думка про те, що пристрасть зникає з часом, не відповідає реальності. Вона наголошує, що з психоаналітичної точки зору почуття не зникають самі по собі – їх або підтримують, або витісняють самі партнери, коли перетворюють стосунки лише на функціональний союз.

фото: Терезія Яценюк/Facebook

«Ми часто думаємо, що пристрасть з часом зникає – ніби вона існує лише на початку, поки немає побуту, дітей і втоми. Але психоаналітично вона нікуди не дівається – вона або підтримується, або витісняється. І найчастіше це робимо ми самі, коли з пари закоханих перетворюємося лише на функціональний союз», – написала вона.

Психологиня зазначає, що після появи дітей багато пар починають жити виключно ролями батьків і організаторів побуту. У такій моделі часто бракує простору для близькості між чоловіком і жінкою, адже культура підштовхує до думки, що хороше батьківство нібито несумісне з еротикою.

«З появою дітей ми починаємо жити ролями: мама, тато, організатори життя. І ніби вже не лишається місця для чоловіка і жінки. Культура підказує, що хороші батьки мають відсунути сексуальність на другий план, наче еротика і батьківство несумісні», – підсумувала Терезія Яценюк.

На її думку, це також може бути пов’язано з несвідомими дитячими фантазіями, коли дорослі ніби погоджуються з внутрішньою забороною і стають «правильними» батьками, але віддаляються як коханці.

«На несвідомому рівні це перегукується з дитячою фантазією: дитині легше уявити, що мама і тато не коханці, щоб не виникала тривога і конкуренція за любов. І багато дорослих ніби погоджуються з цією внутрішньою забороною - стають правильними батьками, але перестають бути живими коханцями», – резюмувала психологиня.

Яценюк підкреслює, що пристрасть руйнується не через побут, а через втрату дружби, легкості та інтересу до внутрішнього світу партнера. Саме відчуття, що поруч окрема жива особистість, а не лише співбатько, є основою еротичного зв’язку. «Та пристрасть руйнується не через побут. Вона зникає там, де зникає дружба – легкість, сміх, інтерес до внутрішнього світу іншого. Еротика народжується з відчуття, що перед тобою окрема, жива особистість, а не просто співбатько», – написала вона

За словами психологині, продовження пристрасті не пов’язане з техніками чи зовнішніми змінами, а з умінням не ховатися лише за соціальними ролями та пам’ятати про власну близькість як пари. Вона також наголосила, що жива любов між дорослими не шкодить дитині, а навпаки може стати для неї прикладом теплих і глибоких стосунків.

