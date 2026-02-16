Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як продовжити пристрасть у стосунках? Дружина Яценюка розкрила секрет

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Психологиня Терезія Яценюк пояснила, як не втратити близькість у парі
фото: nv.ua

Психологиня Терезія Яценюк пояснила, чому після появи дітей пари часто втрачають еротику і як її зберегти

Дружина колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка, психологиня Терезія Яценюк, яка працює у відділенні реабілітації Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, поділилася міркуваннями про те, як зберегти пристрасть у тривалих стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

За її словами, поширена думка про те, що пристрасть зникає з часом, не відповідає реальності. Вона наголошує, що з психоаналітичної точки зору почуття не зникають самі по собі – їх або підтримують, або витісняють самі партнери, коли перетворюють стосунки лише на функціональний союз.

Як продовжити пристрасть у стосунках? Дружина Яценюка розкрила секрет фото 1
фото: Терезія Яценюк/Facebook

«Ми часто думаємо, що пристрасть з часом зникає – ніби вона існує лише на початку, поки немає побуту, дітей і втоми. Але психоаналітично вона нікуди не дівається – вона або підтримується, або витісняється. І найчастіше це робимо ми самі, коли з пари закоханих перетворюємося лише на функціональний союз», – написала вона.

Психологиня зазначає, що після появи дітей багато пар починають жити виключно ролями батьків і організаторів побуту. У такій моделі часто бракує простору для близькості між чоловіком і жінкою, адже культура підштовхує до думки, що хороше батьківство нібито несумісне з еротикою.

«З появою дітей ми починаємо жити ролями: мама, тато, організатори життя. І ніби вже не лишається місця для чоловіка і жінки. Культура підказує, що хороші батьки мають відсунути сексуальність на другий план, наче еротика і батьківство несумісні», – підсумувала Терезія Яценюк.

На її думку, це також може бути пов’язано з несвідомими дитячими фантазіями, коли дорослі ніби погоджуються з внутрішньою забороною і стають «правильними» батьками, але віддаляються як коханці.

«На несвідомому рівні це перегукується з дитячою фантазією: дитині легше уявити, що мама і тато не коханці, щоб не виникала тривога і конкуренція за любов. І багато дорослих ніби погоджуються з цією внутрішньою забороною - стають правильними батьками, але перестають бути живими коханцями», – резюмувала психологиня.

Яценюк підкреслює, що пристрасть руйнується не через побут, а через втрату дружби, легкості та інтересу до внутрішнього світу партнера. Саме відчуття, що поруч окрема жива особистість, а не лише співбатько, є основою еротичного зв’язку. «Та пристрасть руйнується не через побут. Вона зникає там, де зникає дружба – легкість, сміх, інтерес до внутрішнього світу іншого. Еротика народжується з відчуття, що перед тобою окрема, жива особистість, а не просто співбатько», – написала вона

За словами психологині, продовження пристрасті не пов’язане з техніками чи зовнішніми змінами, а з умінням не ховатися лише за соціальними ролями та пам’ятати про власну близькість як пари. Вона також наголосила, що жива любов між дорослими не шкодить дитині, а навпаки може стати для неї прикладом теплих і глибоких стосунків.

Раніше колишній народний депутат Олесь Довгий повідомив про поповнення в родині, опублікувавши у Facebook допис про народження доньки Соломії. Це третя дитина у сім’ї – разом із дружиною Іриною Міненко вони вже виховують двох синів, Макарія та Матвія.

Читайте також:

Теги: Арсеній Яценюк сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

Як продовжити пристрасть у стосунках? Дружина Яценюка розкрила секрет
Як продовжити пристрасть у стосунках? Дружина Яценюка розкрила секрет
«Ледь вціліли». Дружина міністра Федорова потрапила в ДТП з донькою
«Ледь вціліли». Дружина міністра Федорова потрапила в ДТП з донькою
Нардепка Янченко показала нового обранця після розлучення (фото)
Нардепка Янченко показала нового обранця після розлучення (фото)
Сценарист «Дедпула» заявив про загрозу для кіноіндустрії після ШІ-відео з Крузом і Піттом
Сценарист «Дедпула» заявив про загрозу для кіноіндустрії після ШІ-відео з Крузом і Піттом
Голлівудська акторка повідомила про загибель брата на війні в Україні
Голлівудська акторка повідомила про загибель брата на війні в Україні
Біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії
Біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії

Новини

Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
Сьогодні, 14:34
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua