Вчені визначили реальний вік нашої планети

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Справжній вік Землі вже давно є предметом дискусій
фото з відкритих джерел

Вчені встановили, що реальний вік планети Земля становить приблизно 4,54 млрд років

Справжній вік Землі довгий час був предметом суперечок. Тепер же вченим вдалося наблизитися до розгадки. Як повідомляє Indian Defence Review, науковці оприлюднили нове дослідження, інформує «Главком».

Вчені підтвердили, що реальний вік Землі становить приблизно 4,54 млрд років. Нове дослідження надало найбільш точні докази цього показника.

Прорив став можливим завдяки аналізу кристалів циркону. Ці мінерали є надзвичайно стійкими до зовнішніх впливів і зберігають первинну інформацію про хімічний склад планети з моменту її формування.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі американського хімічного товариства, обговорюється роль циркону в геохронології – галузі науки, яка визначає вік Землі за допомогою радіоактивного розпаду.

«Вивчаючи процес розпаду урану в стародавніх кристалах циркону, вчені отримали цінну інформацію про реальний вік Землі, який, за їхніми словами, становить майже 4,54 мільярда років», – йдеться в повідомленні.

Крім того, циркон зіграв важливу роль у розумінні утворення самої планети. Найдавніші кристали циркону, знайдені в гнейсі Акаста в Канаді, вік яких оцінюється приблизно в 4,02 млрд років, як заявляють вчені, надають безцінну інформацію про ранні умови на Землі.

«Главком» також писав, що в Сонячній системі може існувати ще одна планета. Астрономи висунули гіпотезу про існування ще однієї невідомої планети в Сонячній системі – так званої планети Y. На відміну від загадкової планети Х, цей кам'янистий світ може бути розміром із Землю і перебувати значно ближче до нас. 

За розрахунками вчених, планета Y – кам'янистий світ із масою між Меркурієм і Землею. Вона може розташовуватися на відстані приблизно 100–200 астрономічних одиниць від Сонця, що робить її значно ближчою за планету Х, яка, за припущенням, знаходиться у 400 разів далі від Сонця. Орбіта планети Y нахилена приблизно на 10 градусів відносно площини орбіт відомих планет, що ускладнює її виявлення.

Теги: земля космос наука вчені

