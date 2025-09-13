Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії

Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт

Британський уряд розраховує, що візит Трампа до королівської родини допоможе посилити відносини з США в оборонній і торговельній сферах

Британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа, використовуючи «м'яку силу» монархії для зміцнення дипломатичних зв'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними видання, британський уряд розраховує, що цей візит допоможе посилити відносини з Вашингтоном в оборонній і торговельній сферах.

Історик і письменник Ентоні Селдон зауважив, що навряд чи у світі є інший лідер, який має такий самий вплив на Трампа, як британський монарх.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже звернувся до королівської сім'ї за підтримкою, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів. У Білому домі Стармер передав Трампу лист від короля Чарльза, що одразу викликало позитивну реакцію президента.

Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт. У програмі заплановані парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та салют. Цей візит є можливістю для монархії продемонструвати свою значущість і вплив на міжнародній арені.

Королівська сім'я і раніше приймала світових лідерів, таких як Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон, що підкреслює її роль у підтримці дипломатичних ініціатив. Скарбник короля Джеймс Чалмерс зазначив, що хоча «м'яку силу» важко виміряти, її цінність визнають як усередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, 18 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомляє Twitter (X) королівської родини.

«Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці», – йдеться в дописі.

У той день президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Великій Британії. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент провів двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.