Головна Світ Політика
search button user button menu button

Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт
фото: The White house/Facebook

Британський уряд розраховує, що візит Трампа до королівської родини допоможе посилити відносини з США в оборонній і торговельній сферах

Британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа, використовуючи «м'яку силу» монархії для зміцнення дипломатичних зв'язків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними видання, британський уряд розраховує, що цей візит допоможе посилити відносини з Вашингтоном в оборонній і торговельній сферах.

Історик і письменник Ентоні Селдон зауважив, що навряд чи у світі є інший лідер, який має такий самий вплив на Трампа, як британський монарх.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже звернувся до королівської сім'ї за підтримкою, щоб заручитися прихильністю Трампа щодо війни в Україні та торгових тарифів. У Білому домі Стармер передав Трампу лист від короля Чарльза, що одразу викликало позитивну реакцію президента.

Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт. У програмі заплановані парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та салют. Цей візит є можливістю для монархії продемонструвати свою значущість і вплив на міжнародній арені.

Королівська сім'я і раніше приймала світових лідерів, таких як Сі Цзіньпін та Еммануель Макрон, що підкреслює її роль у підтримці дипломатичних ініціатив. Скарбник короля Джеймс Чалмерс зазначив, що хоча «м'яку силу» важко виміряти, її цінність визнають як усередині країни, так і за кордоном.

Нагадаємо, 18 липня, під час робочого візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрівся з британським монархом Чарльзом III. Про це повідомляє Twitter (X) королівської родини.

«Король прийняв президента України Володимира Зеленського після зустрічі Європейської політичної спільноти у Бленхеймському палаці», – йдеться в дописі. 

У той день президент Володимир Зеленський перебував із робочим візитом у Великій Британії. Глава України прибув, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Зокрема, у Британії президент провів двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Теги: США Дональд Трамп Велика Британія Король Чарльз III Кір Стармер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
16 серпня, 23:28
Очікується, що новий підрозділ компанії, Superintelligence Labs, буде розділений на чотири окремі групи
Четвертий раз за пів року: Meta планує реорганізацію ШІ-підрозділу
17 серпня, 12:40
Пенс: Путін не приховував, що прагне відновити стару радянську сферу впливу у Східній Європі. Він розуміє лише силу
Колишній віцепрезидент США закликає Трампа «вдарити молотом» по Путіну
18 серпня, 05:39
Трамп сказав, що зателефонує Зеленському та європейським лідерам після зустрічі з Путіним
Трамп про саміт із Путіним: це буде обмін поступками щодо кордонів і територій
14 серпня, 17:54
Зеленський очікує досягнення миру
«Ставки високі». Зеленський повторив за Трампом, коментуючи очікування від зустрічі з Путіним
15 серпня, 16:26
У Литві відверто незадоволені заявами Путіна на Алясці
Газлайтинг від Путіна: Литва прокоментувала підсумки зустрічі на Алясці
16 серпня, 10:40
Зеленський провів брифінг за підсумками переговорів у США
Зеленський сперечався з Трампом про окуповані території
19 серпня, 02:20
Як наголосила Мао Нін, Китай підтримує всі зусилля для встановлення стійкого миру
Китай відреагував на переговори в Білому домі
19 серпня, 15:20
Іветт Купер замінила на посаді Девіда Леммі
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Вчора, 06:18

Політика

Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
Засідання Радбезу ООН щодо Польщі, санкції проти РФ: головне за ніч
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку в світі
США закликатимуть ООН обмежити права на надання притулку в світі
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні
Країни G7 обговорюють конфіскацію російських активів для допомоги Україні

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua