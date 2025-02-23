Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року

Подружжя Матьошків на третьому році війни вирішило вкластися в будинок і кілька земельних ділянок

Голова Ірпінської міжрайонної МСЕК Ольга Матьошко подала щорічну декларацію. Згідно з документом, торік чоловік лікарки впродовж двох днів придбав будинок і ще три земельні ділянки зверху. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Олександр Матьошко, чоловік очільниці Ірпінської МСЕК, 15-16 лютого 2024 року став власником житлового будинку площею 81,5 кв. м у селі Нова Буда Київської області, а також трьох земельних ділянок загальною площею 40 соток на Київщині. Вартість майже всієї нової нерухомості замовчується.

Торік великі покупки зробив чоловік голови МСЕК скриншот декларації

Варто зазначити, що до 2024-го подружжя мало у своєму активі також квартиру площею 75 кв. м у Бородянці та земельну ділянку площею 0,02 га в селі Загальці на Київщині.

Крім того, у 2023-му Олександр Матьошко придбав за 300 тис. грн авто Hyundai i40, 2012 року випуску. Задекларована ціна майже дотягує до тієї, яка є на ринку зараз.

Річні доходи сім'ї голова Ірпінської МСЕК вирішила не вказувати. Утім, із грошима в подружжя ситуація така: 150 тис. грн і $5 тис. готівки та 100 тис. грн на рахунках у банках.

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Крім того, лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного МСЕК Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.