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Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року
Посадовиця не задекларувала жодної копійки доходів за 2024 рік
фото: Ольга Матьошко/Facebook

Подружжя Матьошків на третьому році війни вирішило вкластися в будинок і кілька земельних ділянок

Голова Ірпінської міжрайонної МСЕК Ольга Матьошко подала щорічну декларацію. Згідно з документом, торік чоловік лікарки впродовж двох днів придбав будинок і ще три земельні ділянки зверху. Про це повідомляє «Главком» із покликанням на реєстр декларацій.

Олександр Матьошко, чоловік очільниці Ірпінської МСЕК, 15-16 лютого 2024 року став власником житлового будинку площею 81,5 кв. м у селі Нова Буда Київської області, а також трьох земельних ділянок загальною площею 40 соток на Київщині. Вартість майже всієї нової нерухомості замовчується.

Торік великі покупки зробив чоловік голови МСЕК
Торік великі покупки зробив чоловік голови МСЕК
скриншот декларації

Варто зазначити, що до 2024-го подружжя мало у своєму активі також квартиру площею 75  кв. м у Бородянці та земельну ділянку площею 0,02 га в селі Загальці на Київщині.

Крім того, у 2023-му Олександр Матьошко придбав за 300 тис. грн авто Hyundai i40, 2012 року випуску. Задекларована ціна майже дотягує до тієї, яка є на ринку зараз.

Річні доходи сім'ї голова Ірпінської МСЕК вирішила не вказувати. Утім, із грошима в подружжя ситуація така: 150 тис. грн і $5 тис. готівки та 100 тис. грн на рахунках у банках.

Раніше «Главком» повідомляв, що член військово-лікарської комісії (ВЛК) в Центральній міській лікарні Кропивницької міської ради Дмитро Голодок подав декларацію у зв'язку зі звільненням. У ній медик вказав: його син, що працює в університеті й отримує скромну зарплату, придбав квартиру за 1,73 млн грн.

Крім того, лікарка-отоларинголог Олена Владімірова, яка входить до складу ВЛК Галицько-Франківського ТЦК Львова, у щорічній декларації вказала: її чоловік отримав квартиру і гараж усього за 2 грн. На прохання «Главкома» медикиня пояснила, як це можливо.

До слова, лікарка-психіатриня Харківського обласного МСЕК Юлія Сітенко у 2024 році за 1,9 млн грн придбала квартиру площею 77,8 кв. м у Харкові. Імовірно, придбати житло їй допомогли чималі грошові подарунки від батьків чоловіка, Володимира та Зої Шкод, а також від громадянки Наталії Чугай, яка, судячи з фейсбук-сторінки психіатрині, є її мамою. Сумарно ці троє надарували лікарці 1,7 млн грн. Крім того, за тиждень до купівлі квартири Сітенко взяла кредит на суму 200 тис. грн.

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Теги: гроші лікар декларація Київщина Ірпінь МСЕК

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