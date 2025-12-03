Головна Країна Події в Україні
Зеленський вручив нагороди сім'ям ірландських добровольців, які загинули за Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська особисто поспілкувалися з рідними загиблих ірландських добровольців

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна 2 грудня зустрівся з родинами ірландських військових-добровольців, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Глава держави вручив їм відзнаки, повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська особисто поспілкувалися з рідними загиблих воїнів. Президент висловив глибокі співчуття і подякував за виховання людей, які, живучи далеко від України, вирішили віддати своє життя у боротьбі за її незалежність.

«Для мене сьогодні честь побачити вас, познайомитися з вами й особисто передати вам нагороди ваших дітей, які віддали життя за Україну. Це честь для України. Такою високою ціною захищали свободу нашого народу», – наголосив Глава держави.

Зеленський зазначив, що українці високо поважають загиблих: «Ми дуже поважаємо ваших дітей. Я дуже пишаюся ними. Кожного разу, коли я вручаю нагороди в Україні й коли я дивлюся на рідних, матерів і батьків, я відчуваю цей біль. І ми хочемо розділити це з вами. Дуже пишаємося вашими сильними людьми. Вони герої, усі вони – справжні герої. І не лише для нашої країни».

Глава держави передав рідним добровольців Грехема Дейла, Роберта Дігана та Олександра Рижука державні нагороди – ордени «За мужність» ІІІ ступеня, якими воїни були відзначені посмертно.

Зеленський передав нагороди рідним ірландських військовослужбовців, які віддали життя за Україну
фото: Офіс президента

Раніше донька спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс написала допис в День Незалежності України, вшанувавши пам'ять добровольців з усього світу, які віддали своє життя за Україну. Моббс зазначила, що у День Незалежності України замислилася над свободою – її змістом, її ціною та її спадщиною.

«Боротьба України нагадала мені, що свобода – це не спадок однієї нації, а невід’ємне право кожного. Але те, що справді вразило мене сьогодні, – це родини. Матері, батьки й брати-сестри у віддалених куточках світу, які не є українцями, але майорять синьо-жовтими прапорами, одягають українську вишиванку та вшановують своїх синів, що загинули в цій боротьбі.

До слова, британський доброволець Ейден Аслін, який у 2022 році опинився в російському полоні, отримав українське громадянство і знову вирушив на передову. Боєць заявляє, що боротиметься за Україну до її повної перемоги.

