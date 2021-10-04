Как долго они скрывались? «Слуга народа» Ясько прокомментировала отношения с Саакашвили

На вопрос о том, сколько они с Саакашвили скрывали свои отношения, Ясько не ответила

Депутатка от «Слуги народа» Елизавета Ясько прокомментировала свои отношения с Саакашвили. Во время пребывания в Трускавце, политик также ответила на обвинения о том, что у нее был роман с женатым мужчиной.

Об этом сообщает корреспондент «УП».

«... Некоторые личные вещи я не выносила раньше, но сейчас я и лично, и политически не могу молчать. Для меня важно защищать его как близкого для меня человека, который является гражданином Украины, и я должна это делать и как политик», – сказала Ясько.

Как известно, в комментариях под видео депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе спросила Ясько о жене Саакашвили.

«Лиза, а Саакашвили уже развелся, простите?», – написала депутат.

«Если бы госпожа Климпуш-Цинцадзе думала об Украине и защиту украинских интересов, то личное ее бы точно не должно было интересовать. Это первое. Мне стыдно, что есть, к сожалению, такие комментарии», - заявиал Ясько журналистам в Трускавце.

«Во-вторых, тот хейт, который идет от частной жизни, я считаю, что это недопустимо, потому что каждый имеет право на защиту своей личной жизни. В-третьих, если вы внимательно посмотрите видео, Михаил говорит, что он очень благодарен своему прошлому, в том числе - своей бывшей жене. Но сейчас правда такова, что мы вместе, и время идти вперед. Это большая борьба, и мы вместе», – подчеркнула депутат.

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