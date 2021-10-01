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    Стало известно, кто сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко в британском сериале

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    Актер Дэвид Теннант - Стало известно, кто сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко в британском сериале
    Актер Дэвид Теннант

    Британский актер Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко в новом сериале

    Назван актер, который сыграет роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в новом британском сериале. Об этом сообщает Mirror.

    Главная роль достанется Дэвиду Теннанту, известному по проектам «Доктор Кто» и «Благие знамения». Супругу Литвиненко сыграет Маргарита Левиева, появлявшаяся в фильмах «Невидимый» и «Линкольн для адвоката».

    Четырехсерийная драма выйдет в эфир на телеканале ITV, однако ее название и дата премьеры пока не объявлены. Известно, что сюжет сериала будет строиться вокруг десятилетнего расследования смерти Литвиненко, который скончался в результате отравления.

    «В конце 2006 года Александр Литвиненко стал живым свидетелем собственного убийства. Он провел последние дни, рассказывая полиции подробности того, что с ним произошло. Полицейским и замечательной вдове Александра Марине Литвиненко потребовалось десять лет, чтобы подтвердить эти показания», — сказал сценарист проекта Джордж Кей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес Александр Литвиненко
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    Стало известно, кто сыграет убитого экс-сотрудника ФСБ Литвиненко в британском сериале