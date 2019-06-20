Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки



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Принцессы Евгения и Беатрис

Над женщинами издеваются из-за их выбора одежды

30-летняя принцесса Беатрис и 29-летняя принцесса Евгения находятся в центре внимания с момента рождения. Общественность часто относится к ним недоброжелательно.

Меган Маркл не единственная представительница королевской семьи, которой приходится постоянно бороться с волной критики. Дочери сына Елизаветы II принца Эндрю (герцог Йоркский) и его супруги Сары (герцогиня Йоркская) страдают от своего статуса.

Беатрис и Евгения не входят в пятерку по очередности в наследовании трона. Однако к ним с детства приковано повышенное внимание. Королева любит внучек, особенно принцессу Евгению. Она часто привлекает их к общественной работе. Сестры активно участвуют в жизни семейства, присутствуют на всех важных мероприятиях.

При этом девушки, так же как и «американская жена» принца Гарри, часто страдают от нападок критиков. Над ними издеваются из-за их выбора одежды. Стилисты не раз в пух и прах разносили наряды сестер.



