  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки

    • Розсилка
    Принцессы Евгения и Беатрис - Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Принцессы Евгения и Беатрис

    Над женщинами издеваются из-за их выбора одежды

    30-летняя принцесса Беатрис и 29-летняя принцесса Евгения находятся в центре внимания с момента рождения. Общественность часто относится к ним недоброжелательно.

    Меган Маркл не единственная представительница королевской семьи, которой приходится постоянно бороться с волной критики. Дочери сына Елизаветы II принца Эндрю (герцог Йоркский) и его супруги Сары (герцогиня Йоркская) страдают от своего статуса.

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Принцесса Евгения
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки
    Как Меган Маркл: внучки Елизаветы ІІ пожаловались на нападки

    Беатрис и Евгения не входят в пятерку по очередности в наследовании трона. Однако к ним с детства приковано повышенное внимание. Королева любит внучек, особенно принцессу Евгению. Она часто привлекает их к общественной работе. Сестры активно участвуют в жизни семейства, присутствуют на всех важных мероприятиях.

    При этом девушки, так же как и «американская жена» принца Гарри, часто страдают от нападок критиков. Над ними издеваются из-за их выбора одежды. Стилисты не раз в пух и прах разносили наряды сестер.

     Читайте также: Новый Instagram-тренд: люди едут в Чернобыль за удачным селфи.


    Меган Маркл селфи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ