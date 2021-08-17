Как побороть усталость и сонливость при похудении. Диетологи назвали верный способ

Распространенная проблема при похудении — слишком редкие приемы пищи

Американские диетологи назвали способы сохранить энергию и бороться с чувством усталости при похудении. Об этом пишет WTOP-FM.

По мнению специалиста Мелиссы Маджумдар (Melissa Majumdar), утомляемость может быть признаком того, что порции урезаны слишком сильно. «Если вы чувствуете нехватку энергии, проверьте, достаточно ли энергии вы получаете — советует она. — Начните с добавления 30-60 грамм постных белков, половины чашки цельного зерна или столовой ложки здоровых жиров, а потом проанализируйте снова».

Другая распространенная проблема при похудении — слишком редкие приемы пищи. «Некоторые люди вместо обычного чувства голода испытывают сонливость, становятся медлительнее», — говорит Маджумдар.

Нехватка углеводов в рационе, по мнению экспертов, повышает утомляемость и грозит обезвоживанием. Но и при избытке углеводов людей также может клонить ко сну. «Если кто-то съест слишком много углеводов за один присест, — даже здоровых углеводов, таких как коричневый рис, батат, цельнозерновые макароны или киноа, — это в некоторых случаях может повысить уровень сахара в крови, а повышенный сахар делает нас усталыми и сонными», — объясняет диетолог Элизабет Деробертис (Elizabeth DeRobertis).

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