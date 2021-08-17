  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Как побороть усталость и сонливость при похудении. Диетологи назвали верный способ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как побороть усталость и сонливость при похудении. Диетологи назвали верный способ

    Распространенная проблема при похудении — слишком редкие приемы пищи

    Американские диетологи назвали способы сохранить энергию и бороться с чувством усталости при похудении. Об этом пишет WTOP-FM.

    По мнению специалиста Мелиссы Маджумдар (Melissa Majumdar), утомляемость может быть признаком того, что порции урезаны слишком сильно. «Если вы чувствуете нехватку энергии, проверьте, достаточно ли энергии вы получаете — советует она. — Начните с добавления 30-60 грамм постных белков, половины чашки цельного зерна или столовой ложки здоровых жиров, а потом проанализируйте снова».

    Другая распространенная проблема при похудении — слишком редкие приемы пищи. «Некоторые люди вместо обычного чувства голода испытывают сонливость, становятся медлительнее», — говорит Маджумдар.

    Нехватка углеводов в рационе, по мнению экспертов, повышает утомляемость и грозит обезвоживанием. Но и при избытке углеводов людей также может клонить ко сну. «Если кто-то съест слишком много углеводов за один присест, — даже здоровых углеводов, таких как коричневый рис, батат, цельнозерновые макароны или киноа, — это в некоторых случаях может повысить уровень сахара в крови, а повышенный сахар делает нас усталыми и сонными», — объясняет диетолог Элизабет Деробертис (Elizabeth DeRobertis).

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

    Читайте также: Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Теги: здоровый образ жизни здоровое питание
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как побороть усталость и сонливость при похудении. Диетологи назвали верный способ