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    Ученый рассказал, чем опасен ежедневный душ

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    Ученый рассказал, чем опасен ежедневный душ

    Эксперт порекомендовал принимать душ один раз в два-три дня

    Химик и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин (Bruce Green) раскрыл опасность ежедневного душа. Его слова приводит The Sun.

    Ученый объяснил, что частое мытье с мылом или гелем для душа смывает с эпидермиса кислотную мантию — смесь кожного сала и пота, защищающую от вредоносных микроорганизмов. Такой процесс может привести к развитию различных заболеваний, таких как псориаз и экзема. Помимо этого, ежедневный душ может нарушить микробиом кожи, который играет жизненно важную роль в защите иммунной системы.

    В то же время Грин отметил, что слишком долгое воздержание от принятия ванны приводит к появлению неприятного запаха и закупорке пор омертвевшими клетками кожи. Это, в свою очередь, провоцирует возникновение прыщей.

    Эксперт порекомендовал принимать душ один раз в два-три дня. «Людям с высокой физической активностью, конечно, нужно купаться каждый день. Во всех остальных случаях не стоит злоупотреблять частым мытьем», — заключил Грин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Ученый рассказал, чем опасен ежедневный душ