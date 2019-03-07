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    Жизнь

    Как порадовать женщину: 10 беспроигрышных подарков на 8 Марта

    • Розсилка
    Как порадовать женщину: 10 беспроигрышных подарков на 8 Марта
    stb.ua

    Наши советы помогут выбрать подарок на 8 Марта, который не заставит вашу женщину рыдать, закрывшись в туалете

    Вместе с первыми лучами весеннего солнца, мужчины страны готовятся к самому ответственному празднику марта – Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Если ваша женщина говорит, что она не поддерживает советские традиции и плевать ей на все эти феминистские замашки, в тайне в этот день она все равно ждет как минимум букет тюльпанов и поход в кино на романтическую комедию.

    Поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом, к празднику стоит подготовиться своевременно – выбрать подарок, который не заставит ее плакать и жаловаться на вас более успешным подругам.

    «Скотч» подготовил свою подборку подарков для представительниц слабого пола, которые точно порадуют вашу женщину

    Букет фиолетовых тюльпанов


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    Или белых, или желтых, но уж точно не красных. Цветы – это тот подарок, который оценит почти каждая женщина. А уж если ваша фантазия включится и вы выберете что-то небанальное – например, подарите охапку пионовидных тюльпанов или букет из кустовой розы, вместо одинокой красной розочки в целлофане, девушка точно оценит ваши муки выбора.

    Еще больше любимую впечатлят цветы не по сезону, например пионы в начале марта.

    Прыжок с парашютом

    Прыжок с парашютом – отличный подарок на 8 марта для экстрималки
    Прыжок с парашютом – отличный подарок на 8 Марта для экстремалки

    Девушки бывают разные. В том числе экстремальные.

    Если ваша женщина любит пеший или горный туризм, каждое лето отдыхает в палатках, была замечена на лыжах или сноуборде, несложно предсказать, что ей понравится подарок, который взбудоражит кровь адреналином. Но лучше, конечно, уточнить, как любимая относится к высоте.

    Сюда же относятся такие подарки, как:

    • полет в аэродинамической трубе;
    • прыжок с моста (роуп-джампинг).

    Драгоценные серьги с камнями

    Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Выбрать в подарок на 8 марта золотое, платиновое или серебряное украшение с драгоценными камнями – это показать вашей женщине, насколько она ценна для вас.

    Следует предварительно изучить вкусы девушки – просто взгляните на украшения, которые у нее уже есть и выберите нечто похожее.

    Шоколадный массаж

    Поход в спа-салон - это радость в чистом виде. Можно подарить сертификат, а девушка сама выберет процедуру, тем более выбирать всегда есть из чего:

    • массаж камнями;
    • шоколадное обертывание;
    • классический массаж;
    • тайский массаж.

    Сертификат на фотосессию

    На 8 марта можно устроить фотосессию
    На 8 Марта можно устроить фотосессию

    Если ваша девушка любит фотографироваться, а в ее смартфоне больше селфи, чем сообщений, то подарить на 8 Марта сертификат на фотосессию – отличный выбор.

    Стоит подойти с особым внимание к выбору фотографа, чтобы не выбирать из 300 снимков хотя бы пять, которые чуть лучше, чем остальные.

    Прогулка на лошадях

    Это не только романтично, но и безумно увлекательно. Контакт с лошадьми дарит незабываемые позитивные эмоции – так приятно прогуляться по весеннему лесу и ощутить единение с природой.

    Мастер-класс по гончарству

    Увлекательный урок, на котором, можно слепить собственную вазу или тарелку – творческая девушка оценит подобный подарок. Сюда же относятся и остальные мастер-классы:

    • по искусству;
    • уроки кулинарии;
    • уроки актерского мастерства;
    • и т.д.

    Абонемент куда-нибудь

    Курсы английского, спортзал или бассейн – все зависит от желаний женщины. Наверняка, девушка частенько повторяла, как хочет пойти куда-нибудь с нового года или следующего месяца, но все никак.

    Абонемент – это весомый аргумент чем-то заняться, а вы ей в этом поможете.

    Билеты на концерт

    Узнать любимого музыканта девушки и достать пару билетов на его концерт – простой и беспроигрышный вариант впечатлить даму.

    Романтический тур-уикенд в Париж

    Прогулка по Парижу – лучший подарок для любой женщины
    Прогулка по Парижу – лучший подарок для любой женщины

    Март, весна, Париж… Возможно, для мужчины этот набор слов – избитый шаблон, но не для женщины, которой с детства внушали, что столица Франции – это квинтэссенция любви и романтики, пускай, на самом деле это и не так.

    Вовремя задумавшись о поездке, можно выгодно приобрести билеты и забронировать отель по доступной цене.

    Что не стоит дарить на 8 Марта

    Воздержитесь от приобретения всяческого барахла:

    • мягких игрушек;
    • статуэток;
    • альбомов и прочей лабуды.

    В этих вещах мало радости, они только займут место в доме и превратятся в пылесборники или будут спрятаны подальше в шкаф. Если времени на подарок совсем нет, лучше выбрать красивые цветы и вкусные конфеты – классика еще никого не подводила.

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