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    Шоу-биз

    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)

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    Рианна - Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианна

    Певица выглядела счастливой

    На днях знаменитая певица Рианна праздновала свое 31-летие. Американская звезда устроила вечеринку в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Кого именно из знаменитых друзей Рианна пригласила на свой праздник, репортерам пока выяснить не удалось. Сама же поп-дива прибыла в заведение в гордом одиночестве около десяти часов вечера.

    В ресторане Рианна провела несколько часов и в районе двух часов ночи покинула заведение на автомобиле с водителем - как раз в момент, когда певица села в машину, папарацци и удалось сделать несколько кадров, на которых она улыбается и выглядит очень счастливой.

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    Пока остается лишь догадываться, был ли в списке гостей 29-летний Хассан Джамиль, слухи о романе звезды с которым появились еще летом 2017 года. С тех пор влюбленные тщательно оберегают свои отношения и крайне редко появляются на публике вместе.

    Напомним, недавно Рианна поделилась фото с легендарным кутюрье Карлом Лагерфельдом, который скончался несколько дный назад.

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    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)
    Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)

     Читайте также: Карла Лагерфельда похоронят вместе с мужчиной, в которого он был влюблен 18 лет.


    певица праздник
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