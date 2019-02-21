Рианну заметили во время празднования своего дня рождения в Беверли-Хиллз (фото)



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Рианна

Певица выглядела счастливой

На днях знаменитая певица Рианна праздновала свое 31-летие. Американская звезда устроила вечеринку в одном из ресторанов Беверли-Хиллз. Кого именно из знаменитых друзей Рианна пригласила на свой праздник, репортерам пока выяснить не удалось. Сама же поп-дива прибыла в заведение в гордом одиночестве около десяти часов вечера.

В ресторане Рианна провела несколько часов и в районе двух часов ночи покинула заведение на автомобиле с водителем - как раз в момент, когда певица села в машину, папарацци и удалось сделать несколько кадров, на которых она улыбается и выглядит очень счастливой.

Пока остается лишь догадываться, был ли в списке гостей 29-летний Хассан Джамиль, слухи о романе звезды с которым появились еще летом 2017 года. С тех пор влюбленные тщательно оберегают свои отношения и крайне редко появляются на публике вместе.

Напомним, недавно Рианна поделилась фото с легендарным кутюрье Карлом Лагерфельдом, который скончался несколько дный назад.



