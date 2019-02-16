Самые модные ботильоны весны: фото с показов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Когда самая модная кожаная куртка этого сезона уже куплена, самое время подобрать к ней подходящую пару ботинок или ботильонов, тем более, что в новом сезоне весна-лето 2019 дизайнеры потрудились на славу

На подиумах главенствовали ботильоны на геометрических каблуках, всевозможные ботинки в стиле вестерн, футуристические пары, шнуровка из нулевых и грубые ботинки в стиле гранж.

Ботильоны на причудливых каблуках этой весной обязательно должны быть в гардеробе у каждой модницы.

Так, треугольный, цилиндрический, ломаный, изогнутый, блестящий или имитирующий дерево каблук создаст даже из самой минималистичной пары настоящий арт-объект.

Шнуровка – главный обувной тренд нулевых снова на пике популярности. Так, Louis Vuitton и Mary Katrantzou представили изящные остроносые ботильоны, в то время как Jeremy Scott сделали реверанс в сторону спортивной эстетики.

Ботинки в стиле вестерн не планируют покидать вишлисты модниц в новом сезоне. Наоборот, многие дизайнеры воспели тему Дикого Запада и признались в любви казакам и всевозможным ботинкам в стиле вестерн.

Так, Redemption украсили казаки с помощью стразов, а Maison Margiela продемонстрировали эффектную золотую пару ковбойских ботинок.

Курс на прозрачность не покидает модные рейтинги этой весной, приобретая новое прочтение. Не обязательно жертвовать собственным комфортом, облачившись в чистый пластик.

Достаточно будет нескольких вставок PVC-материала или прозрачного пластикового каблука.

Грубые ботинки в стиле гранж – история длиною в жизнь, которая из года в год остается все также актуальна. Они будут стильно смотреться как с воздушными платьями, усыпанными цветочным принтом, так и с потертыми джинсами и футболкой с эмблемой любимой рок-группы.

Поклонницам классических ботильнов стоит обратить внимание на модели из необычных материалов с открытым носком. За модными парами прямая дорога к Roberto Cavalli и Burberry.

В новом сезоне весна-лето 2019 смело можно делать ставку на белые ботинки или ботильоны, которые пусть и не самые практичные на свете, зато радуют глаз.

«Пусть всегда будет праздник» – именно под таким девизом Balmain и Christopher Kane создали мерцающие ботильоны, усыпанные стразами, в то время как Prabal Gurung украсил фиолетовые остроносы пары с помощью разноцветных перьев марабу.

Джерело: vogue.ua