Как преодолеть мужские страхи, связанные с рождением ребенка. На ТВ открылся «Папа-блог»

Жизнь папы с младенцем на руках покажут в прямом эфире утреннего шоу

В программе «Утро с «Интером» стартовала новая рубрика – «Папа-блог». Каждый вторник и четверг в утреннем блоке с 7.00 до 10.30 будет показываться видеодневник молодого отца, в котором он будет делиться с телезрителями своим опытом в решении вопросов, возникающих в семье после рождения ребенка, пишет

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«Папа-блог»

Жизнь папы с младенцем на руках покажут в прямом эфире утреннего шоу

В программе «Утро с «Интером» стартовала новая рубрика – «Папа-блог». Каждый вторник и четверг в утреннем блоке с 7.00 до 10.30 будет показываться видеодневник молодого отца, в котором он будет делиться с телезрителями своим опытом в решении вопросов, возникающих в семье после рождения ребенка, пишет «Главком».

Когда в доме появляется малыш, хлопот сразу прибавляется. И не все они приятные. Особенно сложно свыкнуться с новой и ответственной ролью мужчинам. Новоиспеченные папы первое время боятся даже прикоснуться к новорожденному, чтобы случайно не причинить ему вреда. А что уж говорить о более сложных проблемах! Как правильно брать младенца на руки? Как купать малыша и менять ему подгузник? Как успокоить плачущего ребенка? Почему дети путают день с ночью и как этого избежать? Что такое «тревожный чемоданчик» и что в него положить, собираясь на прогулку с чадом? Количество вопросов растет с каждым днем, а времени на поиск ответов совсем мало. Разобраться во всех нюансах воспитания ребенка новоиспеченным папам поможет новая рубрика программы «Утро с «Интером».

«В прошлом году зрители «Утра» наблюдали за уникальным проектом – «Мама-блогом», – говорит руководитель программы «Утро с «Интером» Юлия Литвиненко. – Мы получили много положительных отзывов от женщин: нам писали, благодарили за советы. А вот зрители-мужчины были настроены более скептически: мол, что здесь такого – уход за ребенком заложен у женщины на генетическом уровне, вот если бы вы дали малыша папе... Мы принимаем вызов! В новой рубрике «Папа-блог» мы покажем мужской взгляд на трудности, связанные с первыми днями и месяцами жизни новорожденных. Мы очень надеемся, что наши советы и подсказки помогут молодым родителям в решении важных вопросов, связанных с их малышами».

Герои рубрики «Папа-блог» – журналист программы «Утро с «Интером» Дмитрий Чистяков и его семимесячный сын Максим. Вместе они докажут, что при желании любой папа легко справится со своими родительскими обязанностями, а, возможно, даст фору даже опытным мамочкам.

«В нашем блоге я буду рассказывать, а Макс – показывать, с какими проблемами чаще всего сталкивается молодой папа и как их решать, – рассказывает Дмитрий Чистяков. – Психологи уверяют: дети должны как можно больше времени проводить с папами. Но из-за своей занятости на работе мне не удавалось уделять сыну достаточно внимания. Поэтому мы с Максом решили совместить приятное с полезным и снимать рубрику вместе. Я предпочитаю всему учиться на практике. И отцовство – не исключение. Я хочу показать на собственном примере, что папы могут и должны принимать участие в воспитании детей наравне с мамами. А также помочь отцам лучше узнать своих малышей».

Разобраться в различных вопросах, связанных со здоровьем, воспитанием и развитием детей, молодому папе будут помогать психологи, педиатры и другие специалисты.

Как преодолеть самые распространенные мужские страхи, связанные с рождением ребенка? Как перестать бояться брать малыша на руки? Как совместить работу и семью? Можно ли подружить ребенка с домашним любимцем и как сделать эту дружбу безопасной? Ответы на эти вопросы – в первых выпусках новой рубрики.