Опубликованы смешные фото, когда что-то пошло не так

Если вы думаете, что день у вас не задался - просто посмотрите эти снимки. Вы не одни...

Сложился крайне неудачный день, и кажется, что весь мир против вас? Не отчаивайтесь, мы собрали фотографии людей, чьи дела обстоят гораздо хуже. Вот например, если вы посмотрите на свою обувь, то скорее всего увидите ботинки из одной пары. А есть люди, которым по невнимательности приходится провести весь день в разных. И это еще совсем не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бетономешалка и автомобиль

Если вы думаете, что день у вас не задался - просто посмотрите эти снимки. Вы не одни...

Сложился крайне неудачный день, и кажется, что весь мир против вас? Не отчаивайтесь, мы собрали фотографии людей, чьи дела обстоят гораздо хуже.

Вот например, если вы посмотрите на свою обувь, то скорее всего увидите ботинки из одной пары. А есть люди, которым по невнимательности приходится провести весь день в разных.

И это еще совсем не страшно. Куда хуже, если телефон оказался в пасти крокодила, на дверци машины случайно появилась змея, а только что купленное мороженое досталось пролетающей мимо чайке.

Большинство таких неудач случается из-за нашей рассеянности или чрезмерной самоуверенности. Ведь, если внимательно следить за дорогой, то вряд ли заедешь в свежий цемент. А, если не пытаться переносить слишком тяжелые вещи, то они и не упадут.

Фото обычных людей со всех уголков мира с их или чужими неудачами в разное время приобретали вирусную популярность. Это совсем не удивительно, ведь нам действительно нравится наблюдать за чужими фейлами. Такое занятие поднимает настроение и настраивает на позитив.

Джерело: boredpanda.com