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    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)

    Преподаватель части за счой счет переоформил учебный класс
    Учитель из штата Орегон (США) Кайл Хаблер превратил обычную классную комнату в волшебную страну Гарри Поттера. Когда Кайлу дали новую классную комнату, она показалась ему слишком простой и мрачной. И учителю пришла гениальная идея. Он, как истинный фанат книг о юном волшебнике Гарри Поттере, решил преобразить ее в стиле одной из аудиторий
    • Сьогодні, 13:29
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    &laquo;Хогвартс&raquo;&nbsp;
    «Хогвартс» 

    Преподаватель части за счой счет переоформил учебный класс

    Учитель из штата Орегон (США) Кайл Хаблер превратил обычную классную комнату в волшебную страну Гарри Поттера.

    Когда Кайлу дали новую классную комнату, она показалась ему слишком простой и мрачной. И учителю пришла гениальная идея. Он, как истинный фанат книг о юном волшебнике Гарри Поттере, решил преобразить ее в стиле одной из аудиторий знаменитой Академии Чародейства и Волшебства «Хогвартс».

    В течение пяти недель креативный педагог занимался ремонтом и созданием уникального интерьера класса. Все детали и предметы он делал своими руками или покупал за свой счет. Часть «магических предметов» молодой учитель принес из личной коллекции.

    Он не ограничился только вымпелами и плакатами. В классе можно увидеть Распределяющую Шляпу, набор для квиддича, шахматы, «зелье», сов, а также магические книги.

    Хаблер отмечает, что серия книг о Гарри Поттере произвела на него большое влияние. Подростки часто чувствуют себя некомфортно в период взросления. И хорошим способом избежать неприятных ощущений является чтение.

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    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)
    В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)

    Результат стараний педагога вышел потрясающим. Обычная классная комната в рядовой американской школе превратилась в настоящую декорацию из фильма о Гарри Поттере. Дети, увидев этот магический мир, были просто в восторге.

    Джерело: boredpanda.com

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