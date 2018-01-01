В США учитель превратил свой класс на «Хогвартс» (Фото)

Преподаватель части за счой счет переоформил учебный класс

Учитель из штата Орегон (США) Кайл Хаблер превратил обычную классную комнату в волшебную страну Гарри Поттера. Когда Кайлу дали новую классную комнату, она показалась ему слишком простой и мрачной. И учителю пришла гениальная идея. Он, как истинный фанат книг о юном волшебнике Гарри Поттере, решил преобразить ее в стиле одной из аудиторий



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«Хогвартс»

Преподаватель части за счой счет переоформил учебный класс

Учитель из штата Орегон (США) Кайл Хаблер превратил обычную классную комнату в волшебную страну Гарри Поттера.

Когда Кайлу дали новую классную комнату, она показалась ему слишком простой и мрачной. И учителю пришла гениальная идея. Он, как истинный фанат книг о юном волшебнике Гарри Поттере, решил преобразить ее в стиле одной из аудиторий знаменитой Академии Чародейства и Волшебства «Хогвартс».

В течение пяти недель креативный педагог занимался ремонтом и созданием уникального интерьера класса. Все детали и предметы он делал своими руками или покупал за свой счет. Часть «магических предметов» молодой учитель принес из личной коллекции.

Он не ограничился только вымпелами и плакатами. В классе можно увидеть Распределяющую Шляпу, набор для квиддича, шахматы, «зелье», сов, а также магические книги.

Хаблер отмечает, что серия книг о Гарри Поттере произвела на него большое влияние. Подростки часто чувствуют себя некомфортно в период взросления. И хорошим способом избежать неприятных ощущений является чтение.

Результат стараний педагога вышел потрясающим. Обычная классная комната в рядовой американской школе превратилась в настоящую декорацию из фильма о Гарри Поттере. Дети, увидев этот магический мир, были просто в восторге.

Джерело: boredpanda.com