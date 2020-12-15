Как протекает Covid-19 у взрослых и детей: доктор Комаровский объяснил разницу

Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил разницу между течением Covid-19 у взрослых и детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Доктор пояснил, что форма заболевания зависит от возраста. Так, чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.

Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов. Для того чтобы удостовериться, что ребенок заболел коронавирусом, применяются те же тесты, что и для взрослых.

instagram.com/doctor_komarovskiy/

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.