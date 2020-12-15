Как протекает Covid-19 у взрослых и детей: доктор Комаровский объяснил разницу
Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил разницу между течением Covid-19 у взрослых и детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Доктор пояснил, что форма заболевания зависит от возраста. Так, чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.
Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов. Для того чтобы удостовериться, что ребенок заболел коронавирусом, применяются те же тесты, что и для взрослых.
Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.
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