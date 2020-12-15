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    Жизнь

    Как протекает Covid-19 у взрослых и детей: доктор Комаровский объяснил разницу

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    Доктор Евгений Комаровский - Как протекает Covid-19 у взрослых и детей: доктор Комаровский объяснил разницу
    Доктор Евгений Комаровский
    instagram.com/doctor_komarovskiy/

    Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов

    Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил разницу между течением Covid-19 у взрослых и детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

    Доктор пояснил, что форма заболевания зависит от возраста. Так, чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.

    Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов. Для того чтобы удостовериться, что ребенок заболел коронавирусом, применяются те же тесты, что и для взрослых.

    instagram.com/doctor_komarovskiy/
    instagram.com/doctor_komarovskiy/

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: телеведущий болезнь Евгений Комаровский коронавирус
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