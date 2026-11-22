Понеділок, 23 листопада 2026 року, мине під впливом Місяця в Тельці та Сонця у Стрільці. Таке поєднання в астрологічній традиції символізує прагнення поєднати практичність із бажанням рухатися вперед. З одного боку, день може налаштовувати на турботу про матеріальну стабільність, комфорт і конкретні результати, з іншого – спонукати замислитися над новими цілями, навчанням і перспективами. Особливо важливо не плутати впевненість із поспіхом: серйозні рішення потребуватимуть зваженого підходу.

Місяць наближатиметься до повні, тому емоційне тло може бути насиченим. Уран, Сатурн і Нептун продовжують ретроградний рух, а ввечері точним стане гармонійний тригон Сонця з Нептуном. В астрологічному трактуванні цей аспект пов’язують з інтуїцією, уявою, співчуттям і творчим натхненням. Водночас ранкова опозиція Місяця до Меркурія нагадує про потребу уважно добирати слова: різні погляди на одну ситуацію можуть стати приводом для непорозуміння.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуватиме у Стрільці, де символічно акцентує прагнення до розвитку, свободи, нових знань і ширшого світогляду. Місяць увесь день залишатиметься в Тельці, підсилюючи увагу до стабільності, комфорту, фінансів і практичних потреб. Меркурій у Скорпіоні сприятиме глибокому аналізу, Венера в Терезах – пошуку рівноваги у стосунках, а Марс і Юпітер у Леві підкреслюватимуть прагнення діяти впевнено та помітно.

Положення планет наведено на 14:00 за київським часом. Градуси відповідають тропічному зодіаку.

Планета Положення Рух ☉ Сонце Стрілець, 1°12′ Прямий ☽ Місяць Телець, 15°38′ Прямий ☿ Меркурій Скорпіон, 11°57′ Прямий ♀ Венера Терези, 24°34′ Прямий ♂ Марс Лев, 29°00′ Прямий ♃ Юпітер Лев, 26°25′ Прямий ♄ Сатурн Овен, 8°12′ Ретроградний ♅ Уран Близнюки, 3°47′ Ретроградний ♆ Нептун Овен, 1°43′ Ретроградний ♇ Плутон Водолій, 3°25′ Прямий

Головні аспекти та їхнє символічне значення

23 листопада відбудуться два важливі точні аспекти, які можуть визначати символічне астрологічне тло доби. Час подано за Києвом.

07:27 – опозиція Місяця до Меркурія. Аспект пов’язують із суперечністю між емоційною реакцією та раціональними аргументами. У розмовах можливі різні трактування однієї ситуації, тому краще не поспішати з висновками, уважно перевіряти інформацію та не відповідати різко на зауваження.

Аспект пов’язують із суперечністю між емоційною реакцією та раціональними аргументами. У розмовах можливі різні трактування однієї ситуації, тому краще не поспішати з висновками, уважно перевіряти інформацію та не відповідати різко на зауваження. 20:07 – тригон Сонця до Нептуна. Гармонійний аспект традиційно символізує інтуїцію, уяву, співчуття та творчість. Вечір може бути вдалим для спокійного спілкування, мистецтва, духовних практик і справ, які потребують натхнення. Водночас важливо не підміняти реальні факти бажаними уявленнями.

Також протягом дня зберігатиметься вплив тривалих планетарних конфігурацій, зокрема тригону Урана до Плутона та секстилю Нептуна до Плутона. Це не окремі точні події 23 листопада, а аспекти ширшого періоду, які в астрологічній традиції пов’язують із глибинними змінами, переосмисленням звичних систем і пошуком нових підходів.

🌙 Місяць 23 листопада

Місяць перебуватиме у фазі зростання, наближаючись до повні. Його освітленість протягом доби становитиме приблизно 98–99%. Увесь день супутник Землі залишатиметься в знаку Тельця. В астрологічній традиції таке положення пов’язують із потребою в надійності, матеріальній визначеності, комфорті та спокійному темпі життя.

Найближча повня відбудеться 24 листопада о 16:53 за київським часом у знаку Близнюків. Наступний молодик очікується 9 грудня о 02:51 за київським часом у Стрільці.

⚡ Енергія дня

Енергетика понеділка поєднуватиме практичність і прагнення до нових горизонтів. Місяць у Тельці допоможе зосередитися на конкретних завданнях, фінансових питаннях і побуті, тоді як Сонце у Стрільці налаштовуватиме на перспективу та розвиток. Ранкова опозиція Місяця до Меркурія вимагає уважності у спілкуванні, а вечірній тригон Сонця до Нептуна може сприяти творчому натхненню й душевній рівновазі.

Практичність: варто впорядкувати справи, бюджет і плани на найближчий час.

варто впорядкувати справи, бюджет і плани на найближчий час. Уважність у спілкуванні: краще уточнювати деталі, ніж робити висновки на підставі емоцій.

краще уточнювати деталі, ніж робити висновки на підставі емоцій. Натхнення: вечір підходить для творчості, спокійного відпочинку та щирих розмов.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Зосередитися на фінансах і не поспішати з покупками ♉ Телець Подбати про себе та чітко визначити особисті пріоритети ♊ Близнюки Знайти час для відпочинку й не поспішати з відповідями ♋ Рак Підтримувати дружні контакти та обговорювати спільні плани ♌ Лев Продумати професійні цілі й не брати на себе зайвого ♍ Діва Відкритися новому досвіду та ширше подивитися на перспективи ♎ Терези Уважно поставитися до спільних фінансів і довіри ♏ Скорпіон Шукати компроміси та не загострювати партнерські питання ♐ Стрілець Поєднати особисті амбіції з турботою про щоденні справи ♑ Козоріг Знайти час для творчості, кохання та приємних занять ♒ Водолій Приділити увагу дому, родині та особистому простору ♓ Риби Використати день для спілкування, навчання й обміну ідеями

Гороскоп на 23 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам варто зосередитися на матеріальних питаннях і власних ресурсах. Сонце у Стрільці спонукає замислитися над перспективами, але Місяць у Тельці нагадує: великі плани потребують надійної фінансової основи. Можна переглянути бюджет, оцінити майбутні витрати або повернутися до ідеї, яка здатна принести практичну користь. Водночас не варто поспішати з покупками, особливо якщо бажання щось придбати виникло раптово.

У спілкуванні важливо не сприймати кожне заперечення як виклик. Ранкова опозиція Місяця до Меркурія може загострити суперечності між емоціями та логікою. Якщо виникне непорозуміння з близькою людиною, дайте собі час обміркувати відповідь. Увечері краще перемкнутися на приємні заняття, відпочинок і спілкування без з'ясування стосунків.

💼 Робота: оцініть практичну користь нових задумів і визначте, які з них потребують фінансових вкладень.

💰 Фінанси: уникайте імпульсивних витрат і не поспішайте позичати гроші.

❤️ Кохання: не перетворюйте відмінність поглядів на суперництво, краще спокійно обговорити очікування.

😎 Настрій: рішучий, але чутливий до питань матеріальної стабільності.

💡 Порада дня: перш ніж витрачати ресурси, переконайтеся, що це справді наблизить вас до мети.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Місяць у вашому знаку робить понеділок особливо важливим для особистих потреб і внутрішньої рівноваги. Ви можете гостріше відчувати власні бажання, краще розуміти, чого хочете від стосунків, роботи та повсякденного життя. Це слушний час, щоб подбати про себе, впорядкувати плани й не погоджуватися на те, що суперечить вашим переконанням. Водночас не варто вимагати, щоб оточення миттєво пристосовувалося до вашого настрою.

Сонце у Стрільці привертає увагу до спільних фінансів, довіри та зобов'язань. Можливо, доведеться обговорити питання бюджету або розподілу відповідальності. Не уникайте конкретики: чіткі домовленості допоможуть запобігти майбутнім непорозумінням. Вечірній тригон Сонця до Нептуна сприятиме творчому настрою та щирому спілкуванню.

💼 Робота: визначте власні пріоритети й не беріть на себе завдання, які не відповідають вашим можливостям.

💰 Фінанси: приділіть увагу спільному бюджету, заощадженням і довгостроковим зобов'язанням.

❤️ Кохання: відвертість і турбота допоможуть зміцнити довіру.

😎 Настрій: упевнений, із потребою в комфорті та передбачуваності.

💡 Порада дня: не бійтеся говорити про власні потреби, але залишайте простір для бажань інших.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюкам може знадобитися трохи більше тиші, ніж зазвичай. Сонце у Стрільці активізує сферу партнерства, тому важливими стануть розмови про спільні плани, домовленості та взаємні очікування. Водночас Місяць у Тельці спонукає не поспішати з рішеннями й не розкривати всі свої задуми раніше часу. Якщо відчуваєте втому від спілкування, дозвольте собі зробити паузу.

Ранкова опозиція Місяця до Меркурія може створити ситуацію, коли слова співрозмовника сприйматимуться гостріше, ніж він насправді хотів. Не варто відповідати на емоціях або поширювати неперевірену інформацію. У другій половині дня корисно завершити справи, які потребують зосередженості. Увечері можна присвятити час творчості, читанню або спокійній розмові з людиною, якій довіряєте.

💼 Робота: не поспішайте з новими домовленостями, доки не з'ясуєте всі деталі.

💰 Фінанси: перевіряйте платежі й не приймайте рішень під впливом чужих обіцянок.

❤️ Кохання: відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь, якщо ви не перебиватимете партнера.

😎 Настрій: мінливий, із потребою чергувати спілкування та усамітнення.

💡 Порада дня: не намагайтеся відповісти на всі запитання одразу – деяким ситуаціям потрібен час.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто звернути увагу на робочі плани, щоденні обов'язки та організацію часу. Сонце у Стрільці підсвічує сферу праці й самопочуття, тому понеділок може стати зручним моментом для впорядкування завдань і визначення реалістичного графіка. Не намагайтеся зробити все самостійно: розподіл обов'язків допоможе уникнути зайвого навантаження. Також корисно переглянути звички, які впливають на ваше самопочуття.

Місяць у Тельці акцентує дружні зв'язки, підтримку однодумців і спільні плани. Можлива цікава пропозиція або розмова, яка допоможе по-новому поглянути на певну ситуацію. Однак уранці варто бути уважними до слів: не кожне зауваження є критикою. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може створити сприятливу атмосферу для примирення, доброзичливого спілкування та творчих занять.

💼 Робота: складіть чіткий план і не погоджуйтеся на додаткові завдання без оцінки власного навантаження.

💰 Фінанси: спільні покупки та витрати краще заздалегідь узгодити з близькими.

❤️ Кохання: дружня підтримка й уважність до настрою партнера зміцнять стосунки.

😎 Настрій: доброзичливий, але залежатиме від атмосфери в колективі та родині.

💡 Порада дня: не відкладайте відпочинок до моменту, коли всі справи будуть завершені.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам понеділок може принести натхнення та бажання проявити себе. Сонце у Стрільці активізує творчість, романтичну сферу, захоплення й особисті проєкти. Ви можете відчути потребу повернутися до справи, яка давно приносить задоволення, або знайти новий спосіб продемонструвати свої здібності. Не варто чекати ідеальних умов: невеликий крок сьогодні може стати початком важливого задуму.

Місяць у Тельці переводить увагу на професійні цілі, відповідальність і репутацію. Можливо, доведеться оцінити результати попередньої роботи або визначити, як діяти далі. Не дозволяйте бажанню отримати швидке визнання змушувати вас давати необґрунтовані обіцянки. Увечері краще знайти час для відпочинку й не переносити робочі суперечки в особисте спілкування.

💼 Робота: творчі ідеї можуть стати основою майбутніх проєктів, якщо підкріпити їх конкретним планом.

💰 Фінанси: не витрачайте надмірно на розваги, подарунки або речі для демонстрації статусу.

❤️ Кохання: щедрість у почуттях і готовність приділити увагу партнеру зроблять день теплішим.

😎 Настрій: енергійний, творчий, із бажанням отримати визнання.

💡 Порада дня: дозвольте результатам говорити за вас – не потрібно доводити свою цінність кожному.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Для Дів понеділок може стати днем розширення горизонтів і переосмислення звичних підходів. Сонце у Стрільці активізує теми освіти, подорожей, світогляду та довгострокових планів. Можливо, ви замислитеся над новим напрямом навчання або захочете повернутися до ідеї, яка раніше здавалася надто складною. Не обов'язково відразу визначати всі деталі – спочатку варто зрозуміти, чого саме ви прагнете.

Місяць у Тельці сприяє практичному погляду на майбутнє. Ви зможете краще оцінити, які знання, контакти або ресурси знадобляться для реалізації задумів. Уранці не поспішайте сперечатися через різні погляди: аргументи співрозмовника можуть містити корисну інформацію. Увечері варто відкласти надмірний аналіз і дозволити собі заняття, яке приносить задоволення.

💼 Робота: продумайте професійне навчання та можливості для розширення компетенцій.

💰 Фінанси: витрати на освіту й поїздки варто співвіднести з реальними можливостями бюджету.

❤️ Кохання: спільні інтереси та розмови про майбутнє допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: допитливий, із прагненням до нових знань і вражень.

💡 Порада дня: не намагайтеся передбачити кожну перешкоду – іноді шлях відкривається під час руху.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам варто приділити увагу спільним фінансам, зобов'язанням і питанням довіри. Сонце у Стрільці активізує спілкування, навчання та обмін інформацією, а Місяць у Тельці нагадує про важливість матеріальної визначеності. Можливо, доведеться обговорити витрати, повернення боргу або умови спільної справи. Краще говорити прямо й конкретно, не покладаючись на натяки та припущення.

Венера у вашому знаку підтримує прагнення до гармонії у стосунках, однак це не означає, що потрібно погоджуватися з усім заради спокою. Ранкова опозиція Місяця до Меркурія може ускладнити діалог, якщо кожен наполягатиме лише на власній позиції. Увечері атмосфера стане м'якшою: можна повернутися до важливої теми без зайвої напруги або присвятити час близьким.

💼 Робота: уточнюйте умови співпраці та не залишайте фінансові домовленості без конкретики.

💰 Фінанси: варто переглянути спільні витрати й визначити, які зобов'язання потребують першочергової уваги.

❤️ Кохання: чесність допоможе зберегти гармонію краще, ніж замовчування незручних питань.

😎 Настрій: прагнення до рівноваги поєднуватиметься з бажанням отримати чіткі відповіді.

💡 Порада дня: не жертвуйте власними інтересами лише для того, щоб уникнути короткої незручної розмови.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Для Скорпіонів головною темою дня стануть партнерство та взаємні домовленості. Сонце у Стрільці зміщує увагу до особистих ресурсів і фінансових питань, а Місяць у Тельці перебуває у протилежному до вашого знака секторі, символічно підкреслюючи важливість взаємодії з іншими людьми. Можливо, доведеться обговорити спільні плани, розподіл обов'язків або питання, яке довго залишалося без остаточної відповіді.

Меркурій у вашому знаку допомагає заглиблюватися в деталі, але ранкова опозиція Місяця до цієї планети може зробити розмови емоційно напруженими. Не поспішайте трактувати слова близьких як приховану критику. Краще поставити уточнювальне запитання, ніж будувати припущення. Вечірній аспект Сонця до Нептуна сприятиме більш м'якому спілкуванню та пошуку взаєморозуміння.

💼 Робота: обговорюйте партнерські умови та уважно перевіряйте домовленості.

💰 Фінанси: зосередьтеся на особистому бюджеті й не приймайте рішень під впливом чужого тиску.

❤️ Кохання: довіра потребуватиме відкритості, а не перевірок і здогадок.

😎 Настрій: серйозний, із прагненням розібратися в мотивах інших людей.

💡 Порада дня: не шукайте прихованого сенсу там, де можна просто попросити пояснення.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям варто зосередитися на щоденних справах і турботі про власний ресурс. Сонце вже перебуває у вашому знаку, відкриваючи період особистої активності, нових планів і прагнення до змін. Ви можете відчути більше впевненості у власних силах і бажання визначити напрям на найближчі місяці. Водночас Місяць у Тельці нагадує, що навіть найсміливіші задуми потребують дисципліни, послідовності та уваги до деталей.

Понеділок підходить для впорядкування графіка, завершення поточних завдань і перегляду звичок. Не варто брати на себе надмірне навантаження лише через бажання швидко побачити результат. У стосунках важливо не плутати прямолінійність із різкістю. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може допомогти відновити емоційну рівновагу та знайти натхнення для особистих задумів.

💼 Робота: визначте конкретні кроки для реалізації нових професійних цілей.

💰 Фінанси: плануйте витрати на розвиток і не забувайте про щоденні потреби.

❤️ Кохання: відкритість і щирий інтерес до почуттів партнера допоможуть зміцнити зв'язок.

😎 Настрій: оптимістичний, із бажанням оновлення та більшої самостійності.

💡 Порада дня: починайте новий етап із реалістичного плану, а не з надмірних обіцянок.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам понеділок може принести більше можливостей для творчості, особистих захоплень і приємного спілкування. Сонце у Стрільці активізує сферу відпочинку та внутрішнього переосмислення, тоді як Місяць у Тельці підтримує бажання займатися тим, що приносить задоволення й відчуття стабільності. Не варто повністю занурюватися в обов'язки: знайдіть час для хобі, близьких людей або справи, яку давно відкладали.

У професійній сфері корисно подумати про довгострокові перспективи, але не вимагати від себе негайних результатів. Якщо виникнуть розбіжності з колегами чи рідними, не поспішайте доводити свою правоту. Вечірній тригон Сонця до Нептуна може сприяти натхненню, душевним розмовам і відновленню сил. Особливо корисним буде відпочинок без постійного контролю за часом.

💼 Робота: обміркуйте майбутні проєкти, але не перетворюйте вихідні ідеї на термінові зобов'язання.

💰 Фінанси: витрати на дозвілля та захоплення мають залишатися в межах запланованого бюджету.

❤️ Кохання: романтичний настрій і спільні приємні заняття допоможуть зблизитися.

😎 Настрій: спокійний, із бажанням отримувати задоволення від простих речей.

💡 Порада дня: не відкладайте приємні моменти на потім – відпочинок також має бути частиною плану.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Для Водоліїв важливою темою стане дім, родина та особистий простір. Сонце у Стрільці активізує дружні контакти, спільноти й довгострокові плани, а Місяць у Тельці звертає увагу на побутову стабільність. Можливо, доведеться розподілити домашні обов'язки, обговорити сімейні питання або вирішити, які зміни в оселі справді потрібні. Не намагайтеся зробити все самостійно – підтримка близьких буде доречною.

У спілкуванні з друзями та колегами можуть з'явитися цікаві ідеї щодо майбутніх проєктів. Проте ранкова опозиція Місяця до Меркурія радить уважно ставитися до інформації й не робити поспішних висновків. Якщо хтось висловить незгоду, спробуйте зрозуміти аргументи, а не відразу захищати власну позицію. Увечері добре присвятити час родині або спокійному відпочинку вдома.

💼 Робота: обговорюйте командні ідеї, але не забувайте про власні завдання та відповідальність.

💰 Фінанси: витрати на дім і сімейні потреби краще планувати без поспіху.

❤️ Кохання: турбота, увага та спільні побутові рішення допоможуть зміцнити стосунки.

😎 Настрій: товариський, але з потребою в затишку та емоційній безпеці.

💡 Порада дня: не відкладайте сімейні розмови, але обирайте для них спокійний тон.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто приділити увагу спілкуванню, навчанню та професійним контактам. Сонце у Стрільці активізує сферу кар'єри, відповідальності й суспільного визнання. Можливо, ви замислитеся над тим, як заявити про свої здібності або розширити коло професійних можливостей. Не варто недооцінювати власні результати: навіть невеликі досягнення можуть стати важливими аргументами для наступного кроку.

Місяць у Тельці сприятиме практичним розмовам, обміну інформацією та коротким поїздкам. Водночас ранкова опозиція Місяця до Меркурія може ускладнити сприйняття чужих слів, тому краще перепитати, якщо щось залишилося незрозумілим. Вечірній тригон Сонця до Нептуна – вашої планети-управителя в сучасній астрологічній традиції – символічно підсилює інтуїцію та творчість. Це хороший час для мистецтва, музики й душевного спілкування.

💼 Робота: використовуйте контакти та нову інформацію для професійного розвитку.

💰 Фінанси: уважно перевіряйте домовленості й не покладайтеся лише на усні обіцянки.

❤️ Кохання: щирість і делікатність допоможуть краще зрозуміти почуття близької людини.

😎 Настрій: мрійливий, творчий, із бажанням знайти натхнення.

💡 Порада дня: довіряйте інтуїції, але важливі рішення підкріплюйте фактами.

Головна порада на 23 листопада 2026 року

Поєднуйте великі плани з практичними діями. Сонце у Стрільці допомагає символічно налаштуватися на розвиток і нові перспективи, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності, відповідальності та реальних можливостей. Уранці будьте уважними до слів і не поспішайте з висновками, а ввечері знайдіть час для творчості, відпочинку та щирого спілкування.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.