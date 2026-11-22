Італійський ювелір Паоло Булгарі, який допоміг перетворити сімейний бізнес на всесвітньо відомий бренд предметів розкоші, помер у Римі у віці 89 років. Про це сповістила його родина, повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Паоло Булгарі обіймав посаду голови групи Bvlgari від 1984 року. Прикраси цього бренду носили голлівудські зірки та представники королівських родин, зокрема принцеса Уельська Діана.

Компанія Bvlgari опублікувала в інтернеті присвяту «справжній творчій душі», чиї роботи «продовжуватимуть надихати прийдешні покоління».

Компанію Bulgari заснував у Римі наприкінці XIX століття його дід – грецький майстер із обробки срібла Сотіріос Вулгаріс (який згодом адаптував своє прізвище на італійський манер – Bulgari).

Вулгаріс був родом із Парамітії – гірського селища в регіоні Епір (північно-західна Греція), відомого своїми срібними прикрасами. Рятуючись від османського панування, він переїхав до Неаполя, а згодом відкрив крамницю в Римі.

Паоло Булгарі приєднався до компанії невдовзі після закінчення школи й став експертом у галузі дорогоцінного каміння. Згодом він очолив бізнес і керував його міжнародним розвитком.

Родина Булгарі віддавала перевагу ефектним дорогоцінним каменям, насиченому жовтому золоту, масивним формам і несподіваним поєднанням кольорів – усе це вирізняло їх на тлі витонченої естетики, притаманної паризьким ювелірним домам.

Компанія вийшла на ринок предметів розкоші й розширила сферу своєї діяльності, охопивши, окрім ювелірних виробів, також годинники, парфумерію, вироби зі шкіри та готельний бізнес.

«Паоло Булгарі почав працювати разом із батьком у 1960 році. Він спеціалізувався на дорогоцінному камінні – у цій галузі він був одним із провідних світових експертів, – а також розвивав те тонке відчуття стилю та естетичний смак, що лягли в основу фірмового почерку Bvlgari», – повідомила компанія Bvlgari у соціальних мережах. – Він вкладав душу у свою справу та в розвиток талантів молодих дизайнерів, залишивши незабутній слід у світі ювелірного мистецтва. Дякуємо вам, пане Паоло! Ваша спадщина цей яскравий маяк творчого натхнення – продовжуватиме надихати прийдешні покоління».

У дописі було наведено цитату Паоло Булгарі: «Джерелом натхнення може стати будь-що. У творчості немає правил. Ніколи».

Серед зіркових клієнтів цього дизайнерського бренду були Елізабет Тейлор, Одрі Гепберн, Мерилін Монро, Інгрід Бергман, Софі Лорен, Енн Гетевей, Зендея та Ріанна.

У 2011 році родина продала свій контрольний пакет акцій французькій групі компаній у сфері предметів розкоші LVMH. Сума угоди склала близько €3,7 мільярда.

У 2019 році разом із дружиною Паоло Булгарі заснував спеціальний фонд (Paolo Bulgari Foundation) для підтримки молоді, а саме надання можливостей для здобуття освіти та професійної підготовки в соціально вразливих районах на околицях Рима.

Похорон відбудеться в Римі в понеділок, 23 листопада, у базиліці Санта-Кроче-ін-Джерузалемме.

Нагадаємо, на початку 2026 року помер італійський модельєр, засновник свого бренду Valentino Валентіно Гаравані. Йому було 93 роки.