Как выглядит Бритни Спирс после выхода из психиатрической клиники: первые фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: соцсети

Певицу отпустили к возлюбленному, чтобы она отпраздновала Пасху вне стен лечебницы

На днях папарацци сфотографировали знаменитую певицу Бритни Сприрс у выхода из психиатрической клиники вместе с ее возлюбленным, 25-летним Сэмом Асгари. Мужчина проводил певицу до такси, а затем пара уехала. По данным портала TMZ, влюбленные отправились в отель, где провели весь день. Примечательно, что Сэм не привел к Бритни ее сыновей.

По слухам, звезда могла оказаться в медучреждении против своей воли. В СМИ пишут, что решение о принудительном лечении принял именно отец, который последние несколько лет является ее официальным опекуном. Правда, девушке позволили прервать лечение на минувших выходных. Спирс покинула стены клиники, чтобы отпраздновать католическую Пасху с близкими.

Напомним, поклонники были шокированы, когда недавно выяснилось, что Бритни вновь оказалась в психиатрической лечебнице. Об этом стало известно в начале апреля, но, как оказалось, она там находится с января. По некоторым данным, певица почувствовала себя нехорошо из-за тяжелого состояния отца. Ей трудно принять, что он серьезно болен. Девушка даже подумывает навсегда уйти со сцены.



