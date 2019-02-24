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    Шоу-биз

    Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги

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    Селена Гомес - Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги
    Селена Гомес

    Певица спела песню для молодоженов

    На днях в жизни 26-летней Селены Гомес, которая недавно вернулась к работе после уикенда в Мексике, случилось радостное событие — певица выдала замуж одну из своих лучших подруг, популярную в Америке Instagram-блогера Кортни Берри. Накануне Кортни и ее избранник Сэм Лопес устроили шумную свадебную церемонию в центре Лос-Анджелеса, на которой Селена стала почетной гостьей.

    На торжество по случаю замужества Берри Гомес выбрала черное вечернее платье с волнующим декольте, украшенное сверкающими камнями. Праздничный образ звезда дополнила красной помадой на губах и длинными серьгами.

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    Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги
    Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги
    Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги
    Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги

    По словам очевидцев, на свадьбе Гомес не только поднимала тосты за молодоженов, но и приготовила для них приятный сюрприз - исполнила собственную песню Taki Taki, под которую пустились в пляс даже самые стеснительные гости.

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