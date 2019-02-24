Селена Гомес показала фото со свадьбы лучшей подруги



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Селена Гомес

Певица спела песню для молодоженов

На днях в жизни 26-летней Селены Гомес, которая недавно вернулась к работе после уикенда в Мексике, случилось радостное событие — певица выдала замуж одну из своих лучших подруг, популярную в Америке Instagram-блогера Кортни Берри. Накануне Кортни и ее избранник Сэм Лопес устроили шумную свадебную церемонию в центре Лос-Анджелеса, на которой Селена стала почетной гостьей.

На торжество по случаю замужества Берри Гомес выбрала черное вечернее платье с волнующим декольте, украшенное сверкающими камнями. Праздничный образ звезда дополнила красной помадой на губах и длинными серьгами.

По словам очевидцев, на свадьбе Гомес не только поднимала тосты за молодоженов, но и приготовила для них приятный сюрприз - исполнила собственную песню Taki Taki, под которую пустились в пляс даже самые стеснительные гости.