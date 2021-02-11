Как замедлить старение мозга. Диетолог назвала простой способ

Всем, кто ест овсянку по утрам, Брей дала совет добавить в кашу корицу

Врач-диетолог Ханна Брей рассказала, как с помощью еды можно замедлить старение мозга. Ее слова приводит издание Daily Express.

«Наш мозг неизбежно начнет работать немного хуже с годами, однако мы ежедневно можем помогать ему нормально функционировать и замедлить процесс старения», — отметила Брей.

Прежде всего, диетолог посоветовала придерживаться средиземноморской диеты. В этот план питания входит много овощей и фруктов, богатых витаминами, а также салатов с оливковым маслом и рыбы, в которых много полезных жирных кислот, необходимых для работы мозга.

Также Брей подчеркнула, что в рацион важно включать продукты с высоким содержанием антиоксидантов. По словам диетолога, при выборе овощей стоит смотреть на их цвет — чем он темнее, тем больше в них антиоксидантов. Врач добавила, что черный виноград и голубика помогают улучшить память и сообразительность.

Всем, кто ест овсянку по утрам, Брей дала совет добавить в кашу корицу. Она утверждает, что пряность поможет сбалансировать уровень сахара в крови и предотвратить резкий скачок инсулина, который может повредить клетки мозга. Диетолог отметила, что ферментированная пища — йогурт, кефир, квашеная капуста и настой чайного гриба — также отлично скажется на работе нейронов.

По мнению Брей, очень важно дать мозгу отдохнуть от еды и сделать как минимум 12-часовой перерыв между последним приемом пищи вечером и первым — утром. Также она утверждает, что регулярные занятия спортом и прогулки на свежем воздухе улучшают когнитивные функции, так как способствуют циркуляции крови.