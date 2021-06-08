Как «Женский квартал» исполнил гимн Украины на стадионе (видео)

Пользователи сети восхищаются нежным исполнением гимна, о чем они пишут в комментариях

Вчера, 7 июня, сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против Кипра со счетом 4:0. Встреча прошла в Харькове на ОСК Металлист. Четыре вокалистки «Женского Квартала» Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе, Вера Кекелия, Элина Мбани исполнили гимн перед знаковым матчем.

«Я исполняла гимн Украины впервые - это невероятно волнительно и ответственно. Не знаю, смогла ли бы сама выйти и спеть, но рада, что мы были с девчонками вместе. Исполнили "а капелла" и получили невероятный спектр эмоций! Их не сравнить ни с чем - ты поешь, весь стадион стоит, держат наш желто-синий флаг. Я сдерживалась, чтобы не расплакаться от переполнявших чувств. Испытываю огромную радость и гордость, что нам выпала такая честь. К тому же, наша сборная победила 4:0!»- комментирует Лали Эргемлидзе.

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Марта Адамчук уже имела честь представлять «Женский Квартал» на футбольном поле - в прошлом году она исполняла гимн Украины перед матчем Динамо-Ворскла.

«В прошлом году я исполняла гимн перед пустым стадионом в связи с карантином. Выступая перед болельщиками, ты испытываешь совсем другие эмоции. Люди нас очень поддерживали и аплодировали. Теперь и девушки убедились, почему я так люблю петь гимн - это невероятная магия до слез. На этот раз у нас была сила четырех - как и голов, которые забила наша команда. Мне кажется, это очень символично», - комментирует Марта Адамчук.

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