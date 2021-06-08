Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)

Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в стильном купальнике. Знаменитость сейчас находится на отдыхе в Турции.

Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами.

Так, супруга певца позировала стоя на серфе в черном цельном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Свой пляжный образ она дополнила темного оттенка кепкой.

«Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла!» – подписала кадры Бабкина.

Пользователям сети понравились снимки жены знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

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Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.