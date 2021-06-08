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    Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)

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    Артистка Снежана Бабкина - Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)
    Артистка Снежана Бабкина
    instagram.com/snezhana_babkina/

    Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами

    Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свои формы в стильном купальнике. Знаменитость сейчас находится на отдыхе в Турции.

    Соответствующее фото она опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили снимки и засыпали Бабкину комплиментами.

    Так, супруга певца позировала стоя на серфе в черном цельном купальнике, который подчеркнул ее фигуру. Свой пляжный образ она дополнила темного оттенка кепкой.

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    Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)
    Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)
    Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)
    instagram.com/snezhana_babkina/

    «Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла!» – подписала кадры Бабкина.

    Пользователям сети понравились снимки жены знаменитости, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

    Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

    «Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Жена Бабкина на отдыхе в Турции похвасталась стройной фигурой (фото)