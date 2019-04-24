Как звездная мама: годовалая дочка Серены Уильямс играет с ракеткой



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Алексис Олимпия - дочь теннисистки Серены Уильямс и предпринимателя Алексиса Оганяна - уже начала идти по стопам своей мамы

Известная теннисистка Серена Уильямс опубликовала на своей странице в Instagram видео, где ее годовалая дочка вовсю играет с ракетками. Спортсменка подписала его так: «Творится история…».

Когда Алексис исполнилось всего пять месяцев, родители вместо новой куклы подарили ей первую в жизни ракетку, но игрушечную. Сейчас же она начала управляться с ракетками своей мамы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 22 Апр 2019 в 6:19 PDT

За 48 секунд, которые длится видео, девочка сменила три ракетки, а в комментариях многие пишут, что она справляется с инвентарем лучше них.





Джерело: Hello!