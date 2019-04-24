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    Жизнь

    Как звездная мама: годовалая дочка Серены Уильямс играет с ракеткой

    • Розсилка
    Как звездная мама: годовалая дочка Серены Уильямс играет с ракеткой

    Алексис Олимпия - дочь теннисистки Серены Уильямс и предпринимателя Алексиса Оганяна - уже начала идти по стопам своей мамы

    Известная теннисистка Серена Уильямс опубликовала на своей странице в Instagram видео, где ее годовалая дочка вовсю играет с ракетками. Спортсменка подписала его так: «Творится история…».

    Когда Алексис исполнилось всего пять месяцев, родители вместо новой куклы подарили ей первую в жизни ракетку, но игрушечную. Сейчас же она начала управляться с ракетками своей мамы.

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    Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

    За 48 секунд, которые длится видео, девочка сменила три ракетки, а в комментариях многие пишут, что она справляется с инвентарем лучше них.


    Джерело: Hello!

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