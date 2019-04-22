Ким Кардашьян заявила, что не будет помогать детям c учебой



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Звезда реалити-шоу прокомментировала коррупционный скандал

38-летняя Ким Кардашьян высказалась о крупном коррупционном скандале, который разгорелся в Америке. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» призналась, что не намерена продвигать своих детей, пользуясь статусом и положением в обществе.

Ким заявила, что не будет помогать детям, используя материальные блага. «Если они не пройдут в учебное заведение, я не буду пользоваться своими возможностями, чтобы помочь детям и поместить их в ситуацию, в которой они заведомо не добьются успеха. Так что я просто думаю, что это неприемлемо», - сказала в интервью CNN Кардашьян.

Ранее участницами мошеннической схемы стали звезда сериала «90210: новое поколение» Лори Лафлин с мужем и актрисой Фелисити Хаффман, сыгравшей в «Отчаянных домохозяйках». Они заплатили крупные суммы за регистрацию своих детей в числе членов команды по гребле Университета Южной Калифорнии, что дает преимущество при поступлении в престижные учебные заведения Америки.



