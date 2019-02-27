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    Шоу-биз

    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке

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    Камила Морроне - Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Камила Морроне

    Поклонники оценили рельефный пресс модели

    Фотографы заметили подругу голливудского актера Леонардо Ди Каприо модель Камилу Морроне на улице с обнаженным прессом. Девушка вышла в коротком спортивном топе, в обтягивающих штанах и открытых сланцах. Вероятнее всего, девушка шла на урок пилатеса, которым она регулярно занимается, и подготовилась еще дома, чтобы не переодеваться в классе.

    Отмечается, что модель заметили на следующий же день после Оскара. На снимках видно, что она в очень хороший форме. В соцсетях фанаты Ди Каприо и самой Морроне отметили, что у девушки достойный рельефный пресс, и в целом очень хорошая фигура.

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    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
    Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке

    21-летняя девушка регулярно занимается спортом, это помогает ей сохранять хорошую форму. Как передает Dailymail, Камила встречается с Леонардо с декабря 2017 года. Пара вместе посетила несколько громких событий, в том числе прошлогодний музыкальный фестиваль Coachella.

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