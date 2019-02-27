Девушка Леонардо Ди Каприо показала отличную фигуру на прогулке
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Розсилка
Поклонники оценили рельефный пресс модели
Фотографы заметили подругу голливудского актера Леонардо Ди Каприо модель Камилу Морроне на улице с обнаженным прессом. Девушка вышла в коротком спортивном топе, в обтягивающих штанах и открытых сланцах. Вероятнее всего, девушка шла на урок пилатеса, которым она регулярно занимается, и подготовилась еще дома, чтобы не переодеваться в классе.
Отмечается, что модель заметили на следующий же день после Оскара. На снимках видно, что она в очень хороший форме. В соцсетях фанаты Ди Каприо и самой Морроне отметили, что у девушки достойный рельефный пресс, и в целом очень хорошая фигура.
21-летняя девушка регулярно занимается спортом, это помогает ей сохранять хорошую форму. Как передает Dailymail, Камила встречается с Леонардо с декабря 2017 года. Пара вместе посетила несколько громких событий, в том числе прошлогодний музыкальный фестиваль Coachella.