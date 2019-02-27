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    Жизнь

    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес решили открыть клинику по пересадке волос

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    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес - Криштиану Роналду и Джорджина Родригес решили открыть клинику по пересадке волос
    Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

    Профессиональные достижения Криштиану Роналду уже давно не ограничиваются только футболом

    Спортсмен открыл несколько ресторанов и отелей в разных странах, выпустил ароматы, коллекции одежды, обуви и аксессуаров, видеоигры... Теперь ко всему прочему прибавился еще и центр по трансплантации волос, об открытии которого Криштиану объявил несколько часов назад. Футболист объединил свои вложения и усилия с компанией Insparya Group. Первую клинику было решено открыть в Мадриде, а ее администратором сделать Джорджину Родригес - возлюбленную футболиста и мать его ребенка, пишет журнал Hello!.

    По данным The Mirror, Криштиану вложил в этот бизнес 1 миллион фунтов стерлингов и планирует инвестировать еще 25 миллионов в следующие 3-4 года. Ожидается, что в новом центре будут работать 150 специалистов, которые будут проводить по 18 трансплантаций волос в день. Цена на такую услугу будет начинаться от 3,5 тысяч фунтов стерлингов: иностранные клиенты смогут даже жить в отеле при клинике, им будет предоставлен трансфер из аэропорта. Открытие состоится уже 18 марта.

    «Помимо футбола, я с огромным интересом отношусь к медицине, технологиям и исследованиям. И именно в эти сферы я хотел бы инвестировать свои средства. Я хотел, чтобы первая клиника была открыта именно в Мадриде, городе, в котором я прожил много лет», - говорится в заявлении Криштиану.

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