Кеті Перрі та експрем'єр Канади Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки

Популярна співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо офіційно підтвердили свої стосунки після кількох місяців чуток. У своєму Instagram Перрі опублікувала серію фото та відео з їхньої поїздки до Японії, що стало їхнім першим публічним підтвердженням роману, передає «Главком».

На одній з фотографій пара зображена в моменті селфі, обличчя яких торкаються одне одного. В іншому відео вони разом куштують суші, що додає романтичного настрою до їхніх стосунків.

Пара вже кілька місяців привертала увагу ЗМІ своїми спільними появами, зокрема на концерті Перрі, коли Трюдо був помічений серед її фанатів. Недавно вони разом відвідали Японію, де мали зустріч з колишнім прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою та його дружиною Юко, про що Трюдо також поділився у своїх соціальних мережах.

Трюдо, як і Перрі, раніше не коментував свої стосунки. Лише нещодавно публікація спільних фото в Парижі, де пара йшла разом, тримаючись за руки, поставила крапку в суперечках про їхній статус.

Перрі була у стосунках з актором Орландо Блумом, але цього літа пара оголосила про розрив після десяти років разом. Джастін Трюдо також пережив розлучення з Софі Грегуар, з якою вони прожили 18 років і виховують трьох дітей.

Наприкінці жовтня 2025 року американська співачка Кеті Перрі та колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше з'явилися разом на публіці.

Нагадаємо, що про роман Перрі та Трюдо вперше заговорили ще влітку, коли їх помітили під час вечері в Монреалі, а пізніше – на прогулянці в парку Маунт-Роял.