Букерівська премія оголосила переможця 2025 року

Головну літературну нагороду отримав угорсько-британський письменник за роман «Плоть»

Лауреатом Букерівської премії 2025 року став угорсько-британський письменник Девід Салай. Рішення оголосили на офіційному сайті премії, а письменник отримав 50 тисяч фунтів стерлінгів і трофей, який йому передасть минулорічна переможниця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт премії.

«Написаний лаконічною прозою і охоплюючи кілька десятиліть – від угорського житлового масиву до особняків лондонської еліти – «Плоть» – це динамічний роман, в центрі якого – емоційно відсторонений чоловік, якого розриває низка подій, що виходять за межі його розуміння. Роман є шостою художньою роботою Девіда Салая, який раніше був номінований на премію Букера в 2016 році», – пояснили свій вибір члени журі.

Роман Салая «Плоть» журі обрало серед шести видань короткого списку. Раніше у довгому списку Букера перебувала канадійка українського походження Марія Рева з романом «Endling».

Голова цьогорічного журі та один з лауреатів Букерівської премії Родді Дойл під час преконференції говорив, що всі романи «блискуче людяні»:

«Це може здатися трохи банально, але я читав романи, де часто думав собі: «Якби тут було трохи менше хизування, там була б гарна історія», і я не думаю, що будь-яка з цих книг хизується».

Салай отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів і трофей, який йому передасть минулорічна переможниця Саманта Харві.

Букерівська премія (The Booker Prize) – одна з найпрестижніших літературних премій. Вперше її вручили у 1969 році і спочатку присуджували авторові, який проживає в одній з країн Великої Британії за роман, написаний англійською. Тоді премію отримав Персі Говард Ньюбі за твір «За це доведеться відповісти».

Нагадаємо, що володарем Букерівської премії 2021 року став південноафриканський письменник Деймон Гелгут за роман «Обіцянка». Престижна британська премія у галузі літератури – Букерівська премія – обрала найкращу книгу за 50-річну історію існування нагороди. Нею став роман канадського письменника Майкла Ондатже «Англійський пацієнт».