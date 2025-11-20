Росія вилучає з продажу роман Стівена Кінга

Роман «Воно» американського письменника зник із продажу в Росії нібито через закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, що застосовується до книжок

В Росії вилучили з продажу культовий роман американського письменника Стівена Кінга «Воно». Причиною називають закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, який застосовується до книг, а також позицію письменника щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

В об'єднаній компанії Wildberries та Russ повідомили, що ця книга «може бути заборонена в РФ». Раніше про вилучення тиражу роману з книжкових писали новосибірські ЗМІ. За їхніми даними, це сталося відповідно до закону про заборону пропаганди ЛГБТ.

У лютому 2024 року журналіст Олександр Плющов опублікував список із 252 книг, які підпадали під заборону пропаганди ЛГБТ і мали бути вилучені з продажу.

Справжність списку підтвердили у Мегамаркеті. У переліку був роман «Воно» Кінга, а також «Маленьке життя» Ханьї Янагіхари, «Декамерон» Джованні Боккаччо, «Бенкет» Платона, «У пошуках втраченого часу» Марселя Пруста.

Після початку повномасштабної війни в Україні Кінг засудив Росію і передрік Володимиру Путіну проблеми. Письменник призупинив співпрацю з видавництвом «АСТ», яке мало контракт на випуск його книг російською мовою. Проте права на більшість творів Кінга продовжили ще на 3–4 роки.

Останнім романом письменника, який офіційно вийшов у Росії, став «Біллі Саммерс», який розповідає про найманого вбивцю.

Роман Кінга «Воно » було видано 1986 року в США і неодноразово екранізувалося. Твір розповідає про сімох друзів з вигаданого міста Деррі, які борються з монстром, здатним прийняти будь-яку фізичну подобу на основі страхів жертв.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Росія на законодавчому рівні забороняє книги про українську історію та будь-які видання, у яких розповідають правду про незалежність України.