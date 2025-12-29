Фінал трансляції Зеленського та Трампа здивував глядачів

Глядачі почули легендарну фразу про «русскій воєнний корабль» наприкінці трансляції зустрічі Зеленського та Трампа

Офіційна трансляція зустрічі лідерів України та США завершилася доволі символічним інцидентом, пише «Главком».

У той момент, коли Володимир Зеленський та Дональд Трамп тиснули один одному руки, прощаючись із журналістами, в ефірі Офісу президента несподівано пролунав Гімн України.

Також глядачі почули легендарну фразу про «русскій воєнний корабль», яка стала символом українського спротиву з початку повномасштабного вторгнення. Цей прихований меседж пролунав саме під час фінальних кадрів зустрічі в Мар-а-Лаго, ставши несподіваним акцентом у прямому ефірі на YouTube та в соцмережах.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

Раніше президент США Дональда Трампа заявив, що російський диктатор Володимир Путін висловлює щиру зацікавленість у досягненні миру та успішному майбутньому України. Американський лідер зазначив, що Росія виявляє готовність долучитися до процесу відбудови української держави.

У той же час Трамп зауважив, що наразі Путін виступає проти припинення вогню. Російська сторона побоюється опинитися у вразливому становищі, якщо бойові дії доведеться розпочинати знову, і президент США заявив, що розуміє таку позицію.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.