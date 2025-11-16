Колишня дружина Джастіна Трюдо прокоментувала його роман із Кеті Перрі

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його дружина Софі Грегуар розлучилися після 18 років спільного життя

Софі Ґреґуар зізналася, що на фоні нового роману ексчоловіка дозволяє собі переживати різні емоції

Колишня дружина експрем'єра Канади Джастіна Трюдо вперше відкрито висловилася про його стосунки з попзіркою Кеті Перрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на People.

Під час участі в подкасті Arlene Is Alone 50-річна Софі Ґреґуар зізналася, що поява нової партнерки в житті ексчоловіка – це виклик, якого непросто уникнути. На питання ведучої, як вона справляється з публічністю роману Трюдо і Перрі, жінка відповіла так:

«Ми люди, і це нас зачіпає. Це нормально. Те, як ти реагуєш на щось – це твоє рішення. Тож я обираю слухати музику, а не шум».

Вона додала, що усвідомлює, як публічні обговорення можуть викликати важкі емоції. «Те, що я роблю з цим – моє рішення. Жінка, якою я хочу стати через усе це, – мій вибір. Чи означає це, що в мене немає емоцій? Що я не плачу, не кричу, не сміюся? Ні. Особливо враховуючи, що у мене дуже ніжне серце», – зізналася жінка.

Говорячи про їхніх трьох дітей, Софі зазначила, що попри окремі життя, вони з Джастіном зберігають спільну «сімейну реальність» та підтримують родину, навіть якщо йдуть різними життєвими шляхами.

Її слова пролунали після того, як Трюдо та Перрі вперше вийшли в світ як пара – 25 жовтня в Парижі, на святкуванні дня народження співачки.

Нагадаємо, що про роман Перрі та Трюдо вперше заговорили ще влітку, коли їх помітили під час вечері в Монреалі, а пізніше – на прогулянці в парку Маунт-Роял.

Раніше стало відомо, що британський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі, схоже, завершили свої стосунки після дев’яти років разом. Подружжя виховує чотирирічну доньку Дейзі Дав.