Супермодель Миранда Керр впервые вышла в свет после новости о третьей беременности
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Розсилка
За несколько часов до выхода в свет 35-летняя модель и ее муж, 28-летний миллиардер Эван Шпигель, подтвердили, что снова ждут ребенка
Церемония вручения премии в области красоты Gruner&Jahr Spa Awards, прошедшая вчера в Баден-Бадене, обошлась без огромного списка звездных гостей, но все равно незамеченной не осталась, ведь на мероприятии появилась Миранда Керр - впервые после новостей о беременности.
На красной дорожке звезда блистала в нежно-розовом платье в пол с эффектными рукавами-«крыльями». Фотографам Миранда позировала исключительно в «позе Меган Маркл» - придерживая уже немного округлившийся живот.
За несколько часов до выхода в свет 35-летняя модель и ее муж, 28-летний миллиардер Эван Шпигель, подтвердили, что снова ждут ребенка:
«Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут прибавления в семье», - говорится в официальном заявлении звезд.