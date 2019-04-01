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    Шоу-биз

    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»

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    Марк Хэмилл - Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Марк Хэмилл

    Кинозвезда признался, что не верил в перезапуск саги

    Голливудский актер Марк Хэмилл вспомнил, как Джордж Лукас уговорил его сняться в продолжении фантастического фильма.

    По словам Хэмилла, режиссер пригласил его с супругой Мэрилу и Кэрри Фишер, исполнительницу роли Леи, на обед. Жена актера предположила, что речь пойдет о съемках очередной серии «Звездных воин», но артиста эта идея рассмешила. Он был абсолютно уверен, что Лукас больше за это дело не возьмется.

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    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»
    Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»

    Кэрри мгновенно согласилась, ведь, как отмечает актер, актрисе за 50 роли в Голливуде предлагают нечасто. Сам же он считал, что продолжения быть не может. Когда же Марк прочел сценарий, то был в шоке из-за того, что авторы «убили» Хана Сола, а потом решили также поступить и со Скайуокером. Хэмилл предлагал им сделать это в последнем эпизоде, потому согласился участвовать в съемках, если с ним заключат контракт на всю трилогию.

    «Меня провели и не приняли всерьез. Мой герой появляется в конце седьмой части. С другой стороны, я вообще не думал, что когда-нибудь вернусь к этой роли. И вот уже сняли девятый эпизод. В нем не будет уже и Кэрри. Она умерла по-настоящему», – рассказывает актер.

    Кстати, недавно артист довольно остроумно ответил на просьбу своих фанатов «слить» трейлер девятой части саги. В ответ на их просьбу, Марк показал свой трейлер, в котором звезда обитает на съемках нового фильма.

     

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