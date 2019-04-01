Актер, сыгравший Люка Скайуокера, вспомнил о съемках в «Звездных войнах»



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Марк Хэмилл

Кинозвезда признался, что не верил в перезапуск саги

Голливудский актер Марк Хэмилл вспомнил, как Джордж Лукас уговорил его сняться в продолжении фантастического фильма.

По словам Хэмилла, режиссер пригласил его с супругой Мэрилу и Кэрри Фишер, исполнительницу роли Леи, на обед. Жена актера предположила, что речь пойдет о съемках очередной серии «Звездных воин», но артиста эта идея рассмешила. Он был абсолютно уверен, что Лукас больше за это дело не возьмется.

Кэрри мгновенно согласилась, ведь, как отмечает актер, актрисе за 50 роли в Голливуде предлагают нечасто. Сам же он считал, что продолжения быть не может. Когда же Марк прочел сценарий, то был в шоке из-за того, что авторы «убили» Хана Сола, а потом решили также поступить и со Скайуокером. Хэмилл предлагал им сделать это в последнем эпизоде, потому согласился участвовать в съемках, если с ним заключат контракт на всю трилогию.

«Меня провели и не приняли всерьез. Мой герой появляется в конце седьмой части. С другой стороны, я вообще не думал, что когда-нибудь вернусь к этой роли. И вот уже сняли девятый эпизод. В нем не будет уже и Кэрри. Она умерла по-настоящему», – рассказывает актер.

Кстати, недавно артист довольно остроумно ответил на просьбу своих фанатов «слить» трейлер девятой части саги. В ответ на их просьбу, Марк показал свой трейлер, в котором звезда обитает на съемках нового фильма.