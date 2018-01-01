Кейт Миддлтон планирует родить третьего ребенка дома

В апреле в британской королевской семье появится еще один наследник престола

Сегодня британская газета The Express сообщила, что герцогиня на этот раз выбрала домашние роды и супруг ее в этом поддержал. По данным издания, теперь репортерам придется дежурить не у стен крыла Линдо больницы святой Марии, где в свое время появились принц Джордж и принцесса Шарлотта, а у ворот Кенсингтонского дворца или Анмер-холла.



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В апреле в британской королевской семье появится еще один наследник престола

Сегодня британская газета The Express сообщила, что герцогиня на этот раз выбрала домашние роды и супруг ее в этом поддержал. По данным издания, теперь репортерам придется дежурить не у стен крыла Линдо больницы святой Марии, где в свое время появились принц Джордж и принцесса Шарлотта, а у ворот Кенсингтонского дворца или Анмер-холла.

«Кэтрин сообщила друзьям, что очень хочет рожать в домашней обстановке. Она уже обсудила это с Уильямом, и он поддержал ее в этом решении. Им обоим нравится эта идея. Кроме того, это позволит избежать массовой шумихи около стен больницы», - сообщает инсайдер.

Отметим, что Кэтрин - не первая представительница королевской семьи, выбравшая домашние роды. Сама королева Елизавета II родилась при помощи кесарева сечения в лондонском дома ее деда, расположенного по адресу 17 Bruton Street. Кроме того, Елизавета родила сыновей - принцев Чарльза, Эндрю и Эдварда - в Букингемском дворце, а принцессу Анну в Кларенс-хаусе.

Джерело: Hello!