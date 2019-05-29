Кейт Миддлтон считалась главной красавицей университета



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Герцогиня Кембриджская всегда легко заводила друзей и была одной из самых ярких девушек на курсе

В 2001 году Кейт Миддлтон стала студенткой престижного британского учебного заведения — Сент-Эндрюсского университета в шотландской области Файф. Здесь будущая герцогиня не только познакомилась с будущим мужем, принцем Уильямом, но и встретила друзей, с некоторыми из которых поддерживает связь по сей день.

Сокурсница герцогини Хелен МакЭрдл в передаче Prince William at Thirty рассказала, что Миддлтон в университете всегда была видной и дружелюбной девушкой. Ее называли прекрасной Кейт.

«Я была соседкой Кейт, когда мы учились на первом курсе. Она очень быстро подружилась с Уильямом и его компанией. Они выглядели несколько обособлено. В университете Кейт все называли прекрасной (Beautiful Kate)», цитирует слова знакомой герцогини Express.

В прессе неоднократно говорили о том, что Кейт подстроила встречу с принцем Уильямом. В Сент-Эндрюсский университет ей рекомендовала поступить мама, зная, что там будут учиться члены монаршей семьи.

Герцоги Кембриджские поженились в 2011 году. Они воспитывают троих детей. Двух сыновей — принца Джорджа и Луи, и дочь — принцессу Шарлотту. Кстати, шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта уже пошли в свою первую серьезную спортивную секцию — родители отдали их в школу большого тенниса.

Джерело: graziamagazine.ru