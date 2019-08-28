Кейт Миддлтон удалила упоминания о Меган Маркл из своих проектов



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Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Герцоги Кембриджские приступили к официальному разделению благотворительной деятельности с герцогами Сассекскими

Кейт Миддлтон и принц Уильям распорядились переименовать структуру в «Королевский фонд герцога и герцогини Кембриджских».

Это произошло после того, как в июне молодые родители объявили, что разделяют благотворительную деятельность с Кейт и Уильямом. Они основали свой фонд герцога и герцогини Сассекских.

Сложившаяся ситуация вызвала разговоры об усилившихся разногласиях между двумя братьями и их женами. Впрочем, источник при дворце опровергает слухи о расколе и откровенной вражде. «Речь идет в основном о подготовке обеих пар к их будущим ролям, которые, как всем очевидно, находятся на разных путях», – цитирует Daily Mail инсайдера.

Ранее Меган и Гарри объяснили свое желание работать самостоятельно тем, что так они смогут сделать больше.

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