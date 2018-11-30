Кейт Миддлтон впервые прокомментировала беременность Меган Маркл



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Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Legion Media

Герцогиня разоткровенничалась на встрече со студентами

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили город Лестер, где почтили память президента местного футбольного клуба «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабха, а также встретились со студентами местного университета. Учащиеся в неформальной атмосфере пообщались с герцогом и герцогиней и спросили супругов о детях и о скором пополнении в королевской семье — появлении ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

«Рождение ребенка — особое событие. У Джорджа, Луи и Шарлотты появится двоюродный брат или двоюродная сестра, и это нечто особенное», — поделилась Кэтрин.

Впрочем, она отметила, что сейчас ее дети больше ждут Рождества, чем появления кузена или кузины. «Они с нетерпением ждут Рождества, повторяют праздничные песни… Не могу поверить, что Луи уже семь месяцев и он такой большой мальчик», — призналась она.

Напомним, в середине октябре Кенсингтонский дворец объявил, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца, который родится весной следующего года. В преддверии родов молодожены решили съехать из дворца, где они жили с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Теперь супруги будут обитать в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре. Гарри хочет, чтобы вместе с ними жила и помогала с малышом мама Меган — Дория Рагланд.

Джерело: graziamagazine.ru