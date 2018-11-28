Меган Маркл и принц Гарри занялись ремонтом новой резиденции



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Меган Маркл и принц Гарри Legion-Media

На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Виндзор

Загородную резиденцию Фрогмор-хаус уже начали обновлять, чтобы супругам и их будущему малышу было комфортно в новом доме. Правда реконструкция стоит немалых денег, которые берутся из налогов поданных.

Дело в том, что деньги на реконструкцию Фрогмор-хаус берут из Суверенного гранта. Обычно такие гранты ежегодно выплачиваются монарху правительством для финансирования официальных обязанностей монарха, а не на частные расходы, как в случае герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, как заявляет Daily Mail, обустраивать дом супруги будут на свои личные деньги.

Известно, что в новом доме монархов появится зона для СПА, йоги и комната для мамы Меган, Дории Рагланд. По словам источников, принц Гарри вовсе не против, чтобы теща жила с ними.

Джерело: graziamagazine.ru