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    Жизнь

    Меган Маркл и принц Гарри занялись ремонтом новой резиденции

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    Меган Маркл и принц Гарри - Меган Маркл и принц Гарри занялись ремонтом новой резиденции
    Меган Маркл и принц Гарри
    Legion-Media

    На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца в Виндзор

    Загородную резиденцию Фрогмор-хаус уже начали обновлять, чтобы супругам и их будущему малышу было комфортно в новом доме. Правда реконструкция стоит немалых денег, которые берутся из налогов поданных.

    Дело в том, что деньги на реконструкцию Фрогмор-хаус берут из Суверенного гранта. Обычно такие гранты ежегодно выплачиваются монарху правительством для финансирования официальных обязанностей монарха, а не на частные расходы, как в случае герцога и герцогини Сассекских. Впрочем, как заявляет Daily Mail, обустраивать дом супруги будут на свои личные деньги.

    Известно, что в новом доме монархов появится зона для СПА, йоги и комната для мамы Меган, Дории Рагланд. По словам источников, принц Гарри вовсе не против, чтобы теща жила с ними.

    Джерело: graziamagazine.ru

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