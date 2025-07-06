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Далай-лама напередодні дня народження зробив нове передбачення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Далай-лама висловив бажання й надалі працювати на благо людей і буддистського вчення
фото з відкритих джерел

Далай-лама пообіцяв переродитися, згідно з буддистською традицією

Напередодні свого 90-річчя духовний лідер тибетського буддизму Далай-лама заявив, що планує прожити ще 40 років. Він також наголосив, що після смерті обов’язково переродиться, як того вчить буддизм. Ученню про реінкарнацію він слідує протягом усього життя. Як інформує «Главком», про це повідомляє Reuters.

Прогноз про те, що він може прожити до 130 років, Далай-лама озвучив під час спеціальної церемонії в Дхарамшалі – гірському місті в Індії, де він живе ще з 1959 року після втечі з Тибету. Це нове бачення майбутнього суттєво перевищує його попередні очікування – аж на два десятиліття.

«Досі я досить добре служив Буддадхармі (буддистському вченню, – ред.) і жителям Тибету, – заявив він між молитвами, час від часу прочищаючи горло. – І все ж я сподіваюся прожити понад 130 років».

На церемонії в Дхарамшалі Далай-лама зазначив, що, хоча тибетці втратили свою батьківщину і живуть у вигнанні, йому вдалося принести людям багато користі. Він висловив бажання й надалі працювати на благо людей і буддистського вчення. Також він знову повторив, що хоче жити понад 130 років – більше, ніж очікував раніше.

Нагадаємо, нинішньому Далай-ламі, якого звуть Джецун Джампхел Нґаванґ Лобсанґ Єше Тенцзін Ґ'яцо, 6 липня виповнюється 90 років.

Також під час заходу у лютому в гірському місті Дхарамсала дитина підходійшла до Далай-лами і запитала: «Чи можу я вас обійняти?». Натомість світовий духовний лідер попросив хлопчика зробити дещо більше, за що  отримав нищівну критику від світової спільноти. 

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Теги: ювілей релігія Далай-лама буддизм

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