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«Вони шоковані». Клопотенко розповів, чим годує іноземні делегації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Клопотенко розповів, що Макрон їв галушки в Україні
колаж: glavcom.ua

Клопотенко: Українська кухня і борщ – це ще не суші і не піца, але це вже потихеньку, такими маленькими кроками стає нашою унікальною ідентифікацією

Усі іноземні делегації, що відвідують Україну, обов’язково куштують страви української кухні, зокрема борщ. Про це повідомив ресторатор Євген Клопотенко в інтерв'ю «Еспресо», передає «Главком».

«Звичайно, що всі делегації, які приїжджають до нас, їдять борщ. Борщ – це обов'язково. А ще трошки качаної каші, про яку мало й українці чули, а ще сирники, бо для них це все дивина, чого це сир смажать. Вони це їдять, і вони шоковані», – зазначив кухар.

 Клопотенко додав, що ще бувають прийняття на рівні президента: «Я спілкуюся з організаторами, щоб більше було української кухні для лідерів світу. Так, нещодавно Макрон їв наші галушки. А це є вже українська пропаганда».

Ресторатор додав, що Макрону сподобались качана каша і борщ: «Вони (10 травня, до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, – «Главком») їли чотири рази. Перший раз взагалі нічого не поїли, бо вони просто були втомлені. Вони їхали з Польщі в Київ, потім в Києві вони поїли галушки, а потім сіли і з Києва вже їхали до Польщі. Там вже вони поїли все. Я попросив «Укрзалізницю», щоб вони попитали фідбек. Вони були в такому приємному шоці, адже ніколи такого не їли».

«Це наче ти їдеш на Шрі-Ланку, а тобі дають таку гарну їжу. Це прикольно, це має наш сенс, бо це їли наші покоління, і ти так приємно здивований. Звичайно, українська кухня і борщ – це ще не суші і не піца, але це вже потихеньку, такими маленькими кроками стає нашою унікальною ідентифікацією. Якщо посадять Макрона, скажуть, описуй українців, і він точно скаже – борщ», – підсумував ресторатор.

Нагадаємо, у травні під час візиту до України європейські лідери спробували традиційні страви української кухні. Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск – галушки, а Мерц – львівський сирник.

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Теги: їжа Еммануель Макрон Євген Клопотенко

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