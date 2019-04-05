Ким Кардашьян устроит большую гулянку в честь будущего ребенка



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Ким Кардашьян howmade.ru

Не проходит и дня, чтобы члены семейства Кардашьян нас не удивляли

Неожиданной идеей поделилась с E!News Ким Кардашьян. Совсем скоро на свет появится их четвертый с Канье Уэстом ребенок, а значит самое время проводить baby shower. Поскольку вынашивает малыша для пары, как и в прошлый раз, суррогатная мать, вечеринку в честь будущего ребенка Ким решила сделать нетрадиционной. Вместо смузи и лимонадов на столах будут алкогольные напитки, а танцы в разноцветных конфетти, угадывание пола ребенка и тематические развлечения она решила заменить курением... каннабиса.

«Я очень волнуюсь и в этом году хочу сделать темой праздника каннабис. Хочу сделать массаж, медитацию, устроить чайную церемонию с кристаллами и выпить, мы ведь не беременны»,- сказала Ким E! News.

Младшие дети Ким и Канье - Норт, Сейнт и Чикаго - тоже будут присутствовать на вечеринке.

В прошлый раз, когда Чикаго вынашивала суррогатная мать, я поняла важность baby shower. Таким образом мои старшие дети смогли понять и осознать, что скоро случится пополнение в их рядах. Они так обрадовались! Поэтому я вновь сделаю это для них.

Джерело: Hello!