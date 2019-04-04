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    Шоу-биз

    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе

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    Джей Зи - Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Джей Зи

    Джей Зи заказал у Алекса Тодда наручные часы

    Супруг Бейонсе, как и многие знаменитости, имеет свои слабости. Одной из них является любовь к наручным часам. У Джей Зи имеется целая коллекция из них, но, как говорится, часов много не бывает.

    Рэпер обратился к звездному ювелиру с просьбой сделать для него этот аксессуар под заказ. Алекс Тодд взялся за выполнение задачи, которую поставил ему музыкант. В результате Джей Зи получил свои часы из сапфира, которые хип-хоп исполнитель назвал «The Blueprint» (концептуальный проект).

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    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе
    Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе

    На изготовление корпуса этого аксессуара у Тодда ушло три тысячи часов, ну или 125 дней. Сообщается, что стоимость этого изделия, выполненного из цельного куска драгоценного камня, составляет около $2,5 миллионов.

    Знатоки также утверждают, что Джей Зи является обладателем одной из самых изысканных коллекций наручных часов, пишет Page Six.

     

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