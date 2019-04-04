Известный ювелир потратил три тысячи часов на изготовление аксессуара для мужа Бейонсе



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Джей Зи

Джей Зи заказал у Алекса Тодда наручные часы

Супруг Бейонсе, как и многие знаменитости, имеет свои слабости. Одной из них является любовь к наручным часам. У Джей Зи имеется целая коллекция из них, но, как говорится, часов много не бывает.

Рэпер обратился к звездному ювелиру с просьбой сделать для него этот аксессуар под заказ. Алекс Тодд взялся за выполнение задачи, которую поставил ему музыкант. В результате Джей Зи получил свои часы из сапфира, которые хип-хоп исполнитель назвал «The Blueprint» (концептуальный проект).

На изготовление корпуса этого аксессуара у Тодда ушло три тысячи часов, ну или 125 дней. Сообщается, что стоимость этого изделия, выполненного из цельного куска драгоценного камня, составляет около $2,5 миллионов.

Знатоки также утверждают, что Джей Зи является обладателем одной из самых изысканных коллекций наручных часов, пишет Page Six.