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    Жизнь

    Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в образе восточной принцессы

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    Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в образе восточной принцессы
    Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в образе восточной принцессы
    Legion-Media
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    38-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый эффектный выход

    Звезда реалити-шоу отправилась на праздник в честь дня рождения своего друга в образе восточной принцессы.

    Многодетная мама выбрала трикотажный комплект цвета графита. Юбка макси длины и кроп-топ подчеркнули формы теледивы. Как оказалось, под костюмом звезды не оказалось нижнего белья.

    Яркой деталью образа Ким стало индийское украшение под названием тика. Цепочка с подвеской на лбу звезды идеально вписалась в общую концепцию ее аутфита. Из украшений Кардашьян также выбрала и массивный браслет из золота.

    Джерело: graziamagazine.ru

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