Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в образе восточной принцессы

З футболок, кросівок і тріко – в елеґантні костюми: у Києві вручили спортивні «оскари» (фото)

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38-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый эффектный выход

Звезда реалити-шоу отправилась на праздник в честь дня рождения своего друга в образе восточной принцессы.

Многодетная мама выбрала трикотажный комплект цвета графита. Юбка макси длины и кроп-топ подчеркнули формы теледивы. Как оказалось, под костюмом звезды не оказалось нижнего белья.

Яркой деталью образа Ким стало индийское украшение под названием тика. Цепочка с подвеской на лбу звезды идеально вписалась в общую концепцию ее аутфита. Из украшений Кардашьян также выбрала и массивный браслет из золота.

Джерело: graziamagazine.ru