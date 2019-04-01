Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в образе восточной принцессы
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Розсилка
38-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала новый эффектный выход
Звезда реалити-шоу отправилась на праздник в честь дня рождения своего друга в образе восточной принцессы.
Многодетная мама выбрала трикотажный комплект цвета графита. Юбка макси длины и кроп-топ подчеркнули формы теледивы. Как оказалось, под костюмом звезды не оказалось нижнего белья.
Яркой деталью образа Ким стало индийское украшение под названием тика. Цепочка с подвеской на лбу звезды идеально вписалась в общую концепцию ее аутфита. Из украшений Кардашьян также выбрала и массивный браслет из золота.
Джерело: graziamagazine.ru