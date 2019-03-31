Жена Уилла Смита разорвала отношения с семейством Кардашьян



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Джада Пинкетт-Смит

Супруга голливудского актера отписалась в Instagram от Крис Дженнер, Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян

47-летняя Джада Пинкетт-Смит показала свое отношение к конфликту между Джорджин Вудс и семьей Кардашьян-Дженнер.

Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с 21-летней Джорджин. Супруга Уилла Смита неоднократно подчеркивала, что в семейной драме она оказалась на стороне Джорджин, бывшей лучшей подруги Кайли Дженнер.

Телеведущую связывали дружеские отношения со звездами реалити-шоу. Теперь же Джада отписалась в Instagram от Крис Дженнер, Ким Кардашьян и Хлои Кардашьян. На этот шаг звезда пошла ради Джорджин Вудс. После скандала с изменой Тристана Томпсона та пришла на шоу к Джаде и призналась, что дальше поцелуя в нетрезвом состоянии у них дело не зашло.

34-летняя Хлои Кардашьян тяжело переживает предательство возлюбленного, от которого год назад родила дочь Тру. В недавнем выпуске шоу «Семейство Кардашьян» она эмоционально рассказала о своих чувствах. Хлои плакала и делилась своими переживаниями.

Джорджин Вудс заявила, что после скандала с изменой семейство Кардашьян-Дженнер устроило ей настоящую травлю, хотя сама Хлои уверяла, что в случившемся винит только экс-бойфренда.